علامة تحذير صامتة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.. انتبه إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يمكن بسهولة الخلط بين أعراض مرض السكري وبين شيء أقل خطورة، لأنه غالبًا ما يصعب اكتشافه في مراحله المبكرة، ولكن هناك علامة تحذير واحدة "صامتة" لمرض السكري من النوع 2 وارتفاع نسبة السكر في الدم لا يجب أن تتجاهلها، وفق ما ذكر موقع "express".

مرض السكري هو حالة خطيرة تؤثر على الكثير من الأشخاص، ولكن قد يكون هناك الكثير ممن يعيشون مع مرض السكري غير المشخص، لذا من الأهمية أن ينتبه الجميع لعلامة خفية لارتفاع نسبة السكر في الدم في بولهم.

وسبب هذه الحالة هو أن الجسم يكافح لإنتاج ما يكفي من هرمون الأنسولين، أو أن الجسم لا يتفاعل مع الأنسولين، حيث يساعد الأنسولين على تحويل السكر في الدم إلى طاقة قابلة للاستخدام.

لذا يجب أن تفكر في التحدث إلى طبيبك حول المرض إذا بدأت في التبول أكثر من المعتاد خاصة في الليل، وذلك لأن أي شخص يستيقظ بانتظام لاستخدام الحمام ثلاث مرات على الأقل قد يكون عرضة للإصابة بهذه الحالة.

ومع ذلك، يختلف جسم كل شخص عن الآخر، ويتبول بعض الأشخاص بشكل طبيعي أكثر من غيرهم.

ولكن، إذا كنت تقلل من تناول الماء والكافيين قبل النوم، وما زلت تستيقظ لاستخدام الحمام، فقد يكون ذلك علامة حمراء على الإصابة بمرض السكري.

وإذا كنت تدخل الحمام أكثر من اللازم، وخاصة الاستيقاظ عدة مرات في الليل للذهاب، فقد يكون ذلك علامة على أن كليتيك تعملان لوقت إضافي للتخلص من السكر الزائد في الدم.

ويمكن أن يحدث التبول المفرط بسبب مجموعة واسعة من الحالات المختلفة، بما في ذلك مشاكل البروستاتا والحمل والتهاب المثانة، وقد يؤدي أيضا تناول بعض الأدوية أيضًا إلى زيادة التبول أكثر مما اعتدت عليه.

لذا إذا كنت قلقًا بشأن عدد المرات التي تستخدم فيها المرحاض، فمن الأفضل التحدث إلى الطبيب.

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى لمرض السكري الشعور بالتعب الشديد دون سبب واضح، أو الإصابة بجروح تستغرق وقتًا أطول للشفاء، أو حتى عدم وضوح الرؤية.

ومع ذلك، يمكنك تقليل فرص الإصابة بمرض السكري عن طريق اتباع نظام غذائي صحي متوازن.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن التمارين المنتظمة هي أيضًا مفتاح للحماية من ارتفاع نسبة السكر في الدم، لذا يجب على الجميع القيام بما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل كل أسبوع.

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