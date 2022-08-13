مشروب سحري يقلل خطر الإصابة بالنوبة القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تتزايد حالات نوبة القلب يومًا بعد يوم وهو أمر مقلق للغاية، فنوبة القلب هي حالة طبية طارئة يتم خلالها منع إمداد القلب بالدم فجأة، عادة بسبب جلطة دموية.

وفي هذا الإطار يشير بحث نشر في عدد من مجلة Food & Function ، وهي مجلة للجمعية الملكية للكيمياء، إلى أن شرب عصير الرمان يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب - السبب الرئيسي للنوبات القلبية، وفق ما ذكر موقع express.

ويشير الموقع إلى أن هناك العديد من الآليات التي يمكنها قطع إمداد القلب بالدم، ولكن الأكثر شيوعًا هو تراكم مادة شمعية تسمى الكوليسترول في الشرايين، ولحسن الحظ ، تشير الأبحاث إلى أن شرب عصير الرمان وتناول التمر يمكن أن يوفر الحماية ضد تراكم الكوليسترول، وبالتالي تجنب خطر الإصابة بنوبة قلبية.

قبل إجراء الدراسة، كان فريق البحث على دراية بالفوائد الفردية التي يوفرها الرمان والتمر، ولاختبار فرضيتهم القائلة بأن الجمع بين الاثنين يمكن أن يوفر الحماية ضد تراكم الكوليسترول، أجرى الباحثون فئرانًا مصابة بتصلب الشرايين.

وجد الفريق أن المزيج الثلاثي من عصير الرمان وفاكهة التمر وحبوب التمر يوفر أقصى قدر من الحماية ضد الإصابة بتصلب الشرايين، على وجه التحديد، وجدوا أن التركيبة الفائزة تخفض محتوى الكوليسترول الشرياني بنسبة 28 بالمائة.

وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك الأشخاص الأصحاء، يمكنهم الاستفادة من تناول مزيج من نصف كوب من عصير الرمان (أربعة أوقيات)، مع ثلاثة تمور.

وأشاروا إلى أنه من الناحية المثالية، يجب طحن الحفر إلى عجينة وتناولها أيضًا، ولكن حتى بدون النوى، فإن المزيج أفضل من الفاكهة وحدها.

نصائح غذائية أساسية أخرى

يجب على الجميع اتباع نظام غذائي متوازن لدرء خطر الإصابة بنوبة قلبية، فتقول مؤسسة القلب البريطانية:"قد لا توفر الحمية الغذائية القاسية توازن العناصر الغذائية التي تحتاجها".

كما توضح مؤسسة القلب البريطانية، فإن أفضل طريقة لفهمها هي التفكير في الأطعمة في مجموعات الطعام، لتنصح بتناول الأطعمة التالية:

-الكثير من الفاكهة والخضروات

-الكثير من الأطعمة النشوية مثل الخبز والأرز والبطاطس والمعكرونة.

-اختر أصناف الحبوب الكاملة كلما أمكن ذلك

-بعض الحليب ومنتجات الألبان

-بعض اللحوم والأسماك والبيض والفول وغيرها من مصادر البروتين غير الألبان

-كمية قليلة فقط من الأطعمة والمشروبات الغنية بالدهون و / أو السكر.

ووفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، يمكن أن تشمل أعراض النوبة القلبية ما يلي:

-ألم في الصدر - يمكن أن يشعر الصدر بالضغط عليه أو الضغط عليه بواسطة جسم ثقي ، ويمكن أن ينتشر الألم من الصدر إلى الفك والرقبة والذراعين والظهر

-ضيق في التنفس

-الشعور بالضعف أو الدوار أو كليهما

-شعور غامر بالقلق.

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