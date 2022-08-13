عرض شائع.. احذروا هذا الأمر يكشف الإصابة بأمراض الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هناك عدة عوامل تشكل خطراً على صحة الكبد، ومن أبرزها الاستهلاك المفرط للكحول، مرض الكبد المرتبط بالكحول ، والمعروف باسم ARLD ، هو الضرر الذي يلحق بالكبد بسبب سنوات وسنوات من الاستهلاك المستمر والكثيف، يؤدي هذا الضرر إلى حالة خطيرة تسمى تليف الكبد.

ما الذي يسبب أمراض الكبد؟

عادات نمط الحياة مثل تعاطي الكحول والسمنة تضعف قدرة الكبد على العمل، العدوى الناتجة عن الهجمات الفيروسية مسؤولة أيضًا عن الأداء غير الطبيعي للكبد.

يمكن أن تسبب سنوات من الإفراط في استهلاك الكحول التهابًا وتورمًا في الكبد مما يؤدي إلى حالة تسمى تليف الكبد.

في حالة وجود عدوى أو مرض، تضعف وظيفة الكبد الأساسية مثل إزالة السموم من الدم، والحفاظ على مستوى السكر في الدم، وإنتاج الصفراء، وإنتاج البروتينات لبلازما الدم وجميع وظائف الجسم الهامة الأخرى، وفقا لموقع تايمز اوف انديا.

ما هي الأعراض الشائعة التي يمكن أن تشير إلى مشكلة ARLD؟

تمامًا مثل أي مرض آخر مرتبط بأعضاء الجسم الرئيسية مثل القلب والدماغ، ليس من السهل اكتشاف أمراض الكبد في البداية، لا تظهر أعراض واضحة.

ومع ذلك، هناك آثار معينة لهذه الأمراض على النشاط اليومي للإنسان بمجرد أن يبدأ في التطور في الجسم، لكن تأثير هذه الأعراض خفيف وشائع لدرجة أنه يمر دون أن يلاحظه أحد.

يصعب تصديق ذلك، لكن ضباب الدماغ أو الارتباك مرتبط بـ ARLD. ، فترات الارتباك وعدم القدرة على التركيز على الأشياء الشائعة والتغيرات المزاجية المتكررة وضعف القدرة على الحكم هي بعض المؤشرات نحو مشكلة الكبد.

إذا كنت تعاني من تقلبات مزاجية ولا يمكنك التركيز حتى على الأنشطة اليومية، مع مراعاة عادات نمط حياتك ، فمن المهم استشارة الطبيب.

ما هي الأعراض الأخرى لمرض الكبد؟

الأعراض الأخرى التي تختلف عن أمراض الكبد هي:

إعياء

فقدان الوزن غير المبرر

تورم في الكاحلين

انتفاخ البطن

فقدان الشهية

اصفرار العيون والجلد

النعاس

تقيؤ الدم

خروج الدم في البراز

حركة الأمعاء الداكنة

زيادة العطش

ما هي المضاعفات الخطيرة لـ ARLD؟

يمكن أن تنشأ عدة مضاعفات إذا كنت مصابًا بـ ARLD:

ارتفاع ضغط الدم والدوالي البابية: يُعرف أيضًا باسم التهاب الكبد الكحولي، ويحدث هذا عندما يصاب الكبد بالندوب بدرجة أعلى.

في هذه المرحلة الدم غير قادر على المرور عبر الكبد، ونتيجة لذلك، يستخدم الدم أوعية دموية أصغر للوصول إلى القلب؛ وبالتالي إضعاف الأوعية الدموية الأصغر التي تتمزق في النهاية مسببة النزيف، ثم يخرج هذا الدم على شكل قيء أو يمر عبر البراز.

الاستسقاء: يحدث عندما يتراكم السائل حول البطن، في حين أنه يمكن علاج هذا، فإن المشكلة الرئيسية المرتبطة بذلك هي عدوى السوائل التي يمكن أن تضعف الكلى ويمكن أن تكون قاتلة أيضًا.

الاعتلال الدماغي الكبدي: يحدث هذا عندما يكون الكبد غير قادر على إزالة السموم من الدم، في هذا الدم يحتوي الدم على كمية أكبر من السموم لأن الكبد غير قادر على التصفية، هذا يتطلب دخول المستشفى.

ما هي عوامل الخطورة للإصابة بأمراض الكبد؟

هناك العديد من العوامل التي تشكل تهديدًا لعمل الكبد الطبيعي، بدءًا من العوامل الوراثية إلى الهجمات المسببة للأمراض، من المحتمل أن تكون هذه العوامل كافية لإسقاط أحد أكبر أعضاء الجسم العاملة.

عوامل الخطر هي:

هجوم فيروسي

سمنة

مرض وراثي

مرض يصيب جهاز المناعة

تراكم الدهون في الكبد

أدوية معينة

الفحوصات الطبية المنتظمة أمر لا بد منه

بينما يُقال دائمًا أنه يجب على المرء زيارة الأطباء وإجراء فحوصات طبية منتظمة بعد سن معينة، فمن المستحسن التحقق من كل الأعراض مع الطبيب.

لا تسمح للأعراض بالذهاب من تلقاء نفسها؛ وبهذه الطريقة، فإنك تتيح متسعًا من الوقت لنمو المرض، يمكن أن يخلصك التدخل الطبي في الوقت المناسب من شدة المرض.

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