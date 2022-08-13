بإطلالة لامعة… روبي تخطف الأنظار بفستان قصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

نشرت الفنانة روبي عدة صور لها عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام"، خلال إحيائها حفل غنائي في مدينة العلمين الجديدة.



ارتدت فستان قصير لامع متعدد الألوان الصيفية بيد لامعة باللون الفضي، وظهرت بشعر قصير منسدلًا.



واعتمدت على رسمة عيون قوية في المكياج، وفضلت أن يكون لامع ليتناسب مع الإطلالة.



ونسقت المجوهرات مع يد الفستان، واختارت أساور وخاتم بالماس واللون الفضي.



وكانت التعليقات على الإطلالة، تتمثل فيما يلي : "قمر"، "كنتي جميلة و متألقة كعادتك"، " ملكة المسرح".