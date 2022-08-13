جروبات الماميز تودع طارق شوقي بخناقة.. «فرحانين برحيله وزعلانين على مشروعه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الجلسة الطارئة التي عقدت اليوم، على التعديل الوزاري الجديد، وكان من بين الأسماء الجديدة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تولي رضا حجازي منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلفًا لـ الدكتور طارق شوقي.

فرحة عارمة بين طلاب الثانوية العامة

واستقبل عدد من طلاب الثانوية العامة، نبأ رحيل الدكتور طارق شوقي من وزارة التربية والتعليم، بفرحة كبيرة و«زغاريد»، حيث أعربوا عن سعادتهم بذلك عبر مجموعات «واتساب»، و«فيسبوك»، إذ قالت حنين وليد: «أخيرًا الحمد لله، كفاية إحنا ضيعنا مش هنضيع أجيال تانية كمان».

وقالت سلمى طالبة ثانوية عامة: «بعد ما ضيع جيل كامل بيذاكر ليل ونهار، وكان أمله يدخل هندسة وكل حساباته على كده، لقى نفسه شايل فيزياء وجايب 50%».

تعليق اتحاد أمهات مصر على التغيير الوزاري

ومن جهة أخرى، علقت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، على التعديل الوزاري الجديد، وتغيير الدكتور طارق شوقي، وتعيين رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.

وقالت «عبير» لـ«الوطن»، إن الدكتور رضا حجازي عليه مسئولية كبيرة أعانه الله عليها ووفقه فيها، وذلك بجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأنواعه المختلفة، مناشدة الوزير بالنظر دائمًا لأولياء الأمور ومراعاتهم وتخفيف الأعباء عنهم وعن أبنائهم.

وأشارت إلى أن المناصب عادة تتغير كل فترة وهذه سنة الحياة، متمنيه التوفيق للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق في حياته المهنية والشخصية.

وجاءت تعليقات أولياء الأمور على رحيل طارق شوقي بجروب الماميز كالتالي: «طب وبالنسبة لولادنا اللي حقهم ضاع دول مفيش حد هيجيبه ليهم؟»، «الحمد لله أحلى خبر سمعناه»، «ألف مليون مبروك».

حاول النهوض ولكن طريقته غير صحيحة

وعلى الجانب الآخر، قالت كريمة محمود، واحدة من أولياء الأمور الموجودين على جروب الماميز، إن طارق شوقي حاول النهوض بالتعليم ولكن طريقته لم تكن صحيحة، حيث تسببت في مشكلات للطلاب، واتفقت سماح السيد معها في وجهة نظرها وتعاطفت مع الوزير السابق طارق شوقي، وقالت إنه كان يتمتع بمميزات وحاول أن يثبت وجهة نظر مختلفة ولكنها لم تتماشى مع الطلاب أو أولياء الأمور.