طريقة عمل آيس كريم المانجو.. «سهل وغير مكلف»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع ارتفاع درجات الحرارة، يلجأ آلاف بل ملايين الناس إلى المثلجات والعصائر الباردة لتعويض الفقد في السكريات والأملاح مع العرق، ومن أشهر العصائر الباردة في الصيف عصير القصب وأيضا المانجو، أما المثلجات فهي آيس كريم المانجو الذي يتم إعداده بأكثر من طريقة، وفي هذا التقرير، يقدم مطبخ «هن» طريقة عمل آيس كريم المانجو على خطى الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل آيس كريم المانجو

تتعدد وصفات طريقة عمل آيس كريم المانجو، لكن بمكونات بسيطة ولا تعتمد على الكثير من المقادير، منها الآتي:

- لتر حليب بارد.

- ثمرتان مانجو.

- 2 كوب كريم شانتي خام.

- 3 ملاعق كبيرة نشا.

- 3 ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

- كوب من السكر.

- كوب من الحليب المثلج.

طريقة عمل آيس كريم المانجو

أول الخطوات في طريقة عمل آيس كريم المانجو، قومي في البداية باحضار بولة كبيرة ثم ضعي فيها لتر اللبن والنشا والحليب البودر والسكر.

- ثم بعد ذلك قومي بتقليب المكونات على البارد وارفعيها على النار مع الاستمرار في التقليب حتى يتجانس الخليط ويغلي على النار ثم ارفعيها واتركيها تبرد تماما.

- وبالخطوة التالية في طريقة عمل آيس كريم المانجو قطعي الثمار الموجودة بعد شراء المانجو الطازجة واخفقيها ثم ضيفي الكريم شانتي الخام عليه مع إضافة الحليب البارد، ثم اخفقي المكونات بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام مضاعفا.

- قسمي الخليط على بولات وقومي بإضافة طعم البسكوت الأوريو مكسر وتقليبه مع الخليط.

- يمكنك إضافة طعم ثاني وهو الكراميل أو المكسرات أو البسكوت المكسر حسب الرغبة.

- ثم قومي بتغطية كل علب الآيس كريم وإدخالها في الفريزر ليلة كاملة.

- وتقدم مثلجة في كؤوس الآيس كريم، ويمكنك تزيينها بالمكسرات مثل السوداني المطحون أو بسكوت اللوتس المجروش حسب الرغبة والمتاح لديكي.