10 علامات غير واضحة تدل على أن كليتيك في خطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

أغلب أمراض الكلى من الممكن أن تتطور دون ظهور أي أعراض تنذر بوجود مشاكل، ما قد يتسبب في تأخير تشخيص مرض مزمن.

وتؤثر المشاكل المختلفة المرتبطة بالكلى على نحو 14٪ من البشر البالغين، وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل اضطرابات الجهاز القلبي الوعائي وكسور العظام المتكررة، لهذا السبب من المهم جداً اكتشاف أن الكلى لا تعمل بشكل صحيح.

وإليك قائمة بالعلامات التي تشير إلى أن كليتيك لا تعملان بشكل صحيح، وفق ما أورد موقع "برايت سايت".

1. تغيرات في التبول

كليتيك مسؤولة عن إنتاج البول والتخلص من الفضلات لذا لا يجب تجاهل التغييرات في رائحة ولون ومظهر البول، وتشمل الأنواع الشائعة للتغييرات ما يلي:

زيادة الحاجة للتبول خاصة أثناء الليل.

رؤية دم به، حيث تعمل الكلى السليمة على تصفية الدم من الفضلات لإنتاج البول.

وجود بول رغوي، وتشير الفقاعات في البول خاصة تلك التي تتطلب منك التنظيف عدة مرات حتى تختفي إلى وجود بروتين غير مرغوب فيه في البول.

2. ارتفاع ضغط الدم

تحتوي الكلى على نيفرونات صغيرة تصفي الفضلات والسوائل الزائدة من الدم، وفي حالة تلف الأوعية الدموية، لا تتلقى النيفرون الذي يرشح الدم ما يكفي من الأكسجين والعناصر الغذائية، وهذا هو السبب في أن ارتفاع ضغط الدم هو السبب الرئيسي الثاني للفشل الكلوي.

لذلك، تعلم كيفية إدارة ضغط الدم المرتفع لتجنب الفشل الكلوي، بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك.

3. انتفاخ العيون

من العلامات المبكرة، إذ يمكن تفسير الانتفاخ حول العين بأن كليتيك تسرّب كمية كبيرة من البروتين في البول بدلاً من الاحتفاظ بها وتوزيعها في جميع أنحاء الجسم.

لذا، إذا كنت متأكدًا من أن جسمك يتلقى قسطًا كافيًا من الراحة والبروتين، لكنك لا تزال تلاحظ انتفاخًا حول عينيك، فيجب زيارة الطبيب على الفور.

4. آلام الظهر

عادة ما تكون عميقة وتقع مباشرة أسفل القفص الصدري، ويمكن الشعور به في مقدمة الفخذ، وقد يكون سبب آلام الظهر والساق هو تكيسات الكلى، وهي أكياس كبيرة مملوءة بالسوائل تتشكل على الكدين، وهي نتيجة لمرض الكلى المتعدد الكيسات.

كما يصاحب الآلام الناتجة عن الفشل الكلوي الشعور بالغثيان والقيء وارتفاع درجة حرارة الجسم والتبول المتكرر.

5. تورم في الكاحلين والقدمين واليدين

الكلى التي لا تعمل بشكل صحيح لا تزيل أي سوائل زائدة من الجسم، وهذا يؤدي إلى احتباس الصوديوم ما يسبب تورم الكاحلين والقدمين واليدين.

وفي بعض الأحيان، قد يسبب تناول الأدوية وتقليل الملح وإزالة السوائل الزائدة في الجسم إلى إيقاف التورم.

6. ضيق في التنفس

العلاقة بين أمراض الكلى والمعاناة من ضيق التنفس، خاصة بعد بذل القليل من الجهد، ناتجة عن عاملين، أولاً، تنتقل السوائل الزائدة في الجسم إلى الرئتين عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، ثانيًا، فقر الدم يحرم جسمك من الأكسجين وهذا يؤدي إلى ضيق في التنفس.

7. رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة قد تكون علامة على وجود الكثير من السموم في مجرى الدم، وقد تتوقف عن الرغبة في تناول اللحوم وتفقد شهيتك بشكل عام، ما قد يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل غير صحي.

8. وجود بشرة جافة وحكة

تقوم الكلى السليمة بعمل هائل عن طريق إزالة الفضلات والسوائل الزائدة من الدم، والمساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء، والحفاظ على الكمية المناسبة من المعادن في الجسم.

وتشير الحكة وجفاف الجلد إلى فشل الكلى في الحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن والمواد الغذائية التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض العظام والكلى.

وإذا كانت بشرتك جافة ومصابة بالحكة، فحاول أن تحافظ على ترطيبها، لذا، قبل تناول أي دواء للحكة استشر طبيبك.

9. الصداع والتعب والضعف العام

تعمل الكلى السليمة التي تعمل بشكل صحيح على تحويل فيتامين (د) في أجسامنا للحفاظ على عظام قوية وإنتاج هرمون يسمى Erythropoietin (EPO).

ويلعب هذا الهرمون دورًا مهمًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وعندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، فإنها تنتج كميات أقل من EPO، وينتج عن انخفاض خلايا الدم الحمراء (تلك التي تحمل الأكسجين) إرهاقًا سريعًا لعضلاتك ودماغك.

10. مشاكل النوم

عندما لا تعمل الكليتان بشكل صحيح، فهذا يعني أن السموم لا يمكن أن تخرج من الجسم عن طريق البول وتبقى في الدم، وزيادة مستوى السموم تجعل من الصعب النوم، لهذا السبب عندما تحصل على قسط أقل من النوم، فإنك تزيد من فرص تدهور وظائف الكلى.

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