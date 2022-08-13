احذر توجيه المروحة على جسمك خلال النوم.. لن تتوقع ماذا يحدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يلجأ كثيرون إلى استخدام المراوح وأجهزة التبريد، للتخفيف من حدة الطقس الحار، وللتمتع بنوم عميق.

قال الدكتور طارق بحيري استشاري أمراض الباطنة والأطفال"، إن التعرض المباشر لانخفاض درجة الحرارة من الهواء الساخن إلى الهواء البارد ( المروحة أو أجهزة التبريد) أمر خاطيء، لأنه يؤثر بالسلب على صحة الجسم، خاصة الغشاء المخاطي للجهاز التنفسي العلوي "منطقة الأنف والأذن الوسطي والحنجرة"، ويسبب أعراض مرضية قد تصل إلى:

- ارتفاع في درجة الحرارة.

-آلام حادة في الوجه.

- صعوبة في البلع.

- إفراز مخاط.

- آلام الأذن والأسنان.

ونصح استشاري أمراض الباطة بعدم توجيه المروحة على جسم الإنسان أثتاء النوم في الطقس الحار، بل يجب تبريد الغرفة أولا ثم النوم.

وأشار إلى أن التكييف أقل ضررا من المروحة، نظرا لأنه يساعد على توزيع الهواء البارد في الغرفة بصورة منتظمة وغير مباشرة للجسم.

وقدم عدة نصائح للتعامل مع الطقس الحار، فيما يلي:

- تناول السؤائل الباردة (متوسطة درجة الحرارة)، وليست المثلجة.

- في حالة إصابة شخص ما بالتهاب الجهاز التنفسي العلوي، وقد يشمل أعراضه ارتفاع في درجة الحرارة، صعوبة في البلع إفرازات مخاطيةفي منطقة الحنجرة والقصبة الهوائية، لا ينصح بتناول أي مضادات حيوية، لأن هذه الحالة ليست بسبب أي عدوي بكتيرية، بل تحدث نتيجة الإنخفاض المباشر في درجات الحرارة.

عدم توجيه المروحة مباشرة للجسم، لأن الهواء المباشر يمكن أن يصيب بعض الأعضاء الداخلية للجسم مثل: الكلي، والعضلات والمفاصل والعظام، بالالتهابات، ما قد يسبب الشعور بآلام شديدة

اقرأ أيضا:

ماذا يحدث عند وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

تحذير.. ما خطورة مادة بروبيونات الكالسيوم الموجودة في الباتيه؟

احذر.. تناول جرعة زائدة من هذا الفيتامين يهدد صحتك

ماذا يحدث لجسم المرأة إذا توقفت عن ممارسة العلاقة لفترة طويلة؟

الماء المغلي أم المفلتر.. أيهما أفضل؟