من هي نيفين يوسف الكيلاني وزيرة الثقافة الجديدة؟.. حصلت على دكتوراه في الباليه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حبها للفن بصوره المختلفة داخل المجتمع، قادها لشغل العديد من المناصب المهمة والثقافية، فإلى جانب دراستها لرقص الباليه والتفوق به حتى حصدت على درجة الدكتوراه به، إلا أنها أحبت الكتابة أيضًا وأصدرت عددًا من الكتب، وذلك إلى جانب شغفها بالنقد الفني، حتى عُينت مؤخرًا، نيفين يوسف الكيلاني وزيرة الثقافة الجديدة وذلك خلفًا للدكتورة إيناس عبد الدايم.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قبل قليل، عن مجموعة من التعديلات الوزارية، وذلك خلال عقد الجلسة البرلمانية الطارئة، التي جاءت بشأن أسماء الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ومن بينها تعيين الدكتورة نيفين يوسف الكيلاني وزيرة الثقافة الجديدة، خلفًا للدكتورة إيناس عبد الدايم.

ومع التعديلات الوزارية الجديدة، تعددت عمليات البحث عن نيفين يوسف الكيلاني وزيرة الثقافة الجديدة، التي تم تعيينها خلفًا للدكتورة إيناس عبد الدايم.

معلومات عن نيفين يوسف الكيلاني وزيرة الثقافة الجديدة

وحسب ما كشفت «إكسترا نيوز»، نستعرض مجموعة من أبرز المعلومات عن نيفين يوسف الكيلاني وزيرة الثقافة الجديدة.

- تدعى نيفين يوسف محمد الكيلاني.

- حاصلة على دكتوراه من المعهد العالي للباليه عام 2000.

- شغلت نيفين يوسف الكيلاني وزيرة الثقافة الجديدة، منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

- عملت كرئيس لقطاع شؤون صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.

- شغلت منصب وكيل المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

- ولشغفها الكبير بالكتابة، أصدرت نيفين يوسف الكيلاني عددًا من الكتب التي جاء من بينها، «الرقص في عصر النهضة»، و«وسائل الرقص ورسائل الدراما».

الاهتمام والشغف بفن الباليه

وخلال إصدارها الأخير «وسائل الرقص ورسائل الدراما»، تطرقت الدكتورة نيفين يوسف الكيلاني إلى الحديث عن الوسائل المختلفة، التي يسلكها النقاد وذلك للبحث عن إجابات تدور حول التعريف بفن الباليه، وقيمته في المجتمعات المختلفة.