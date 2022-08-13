«الإفتاء» توضح ضوابط الحوار الناجح بين الزوجين.. بينها التفاهم

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

الحوار الناجح بين الزوجين يجب أن تكون له ضوابط محددة كي يحدث توافقًا في نهاية المطاف وليس تنافرًا، حيث أن العصبية والتمسك بالرأي وترك الفهم جانبًا يؤدي إلى المشاجرات والتنافر بين الزوجين في نهاية المطاف، وهو أمر غير محمود، واستمرار الخلافات يمكن أن يحدث شرخًا في العلاقة الأسرية.

ضوابط الحوار الناجح بين الزوجين

وحددت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددًا من الضوابط التي يجب أن تكون موجودة بين الأزواج، وهي كالتالي:

- أول شيء هو أن تفهم ما يريده شريك حياتك كما يريد هو، وليس كما تريد أنت.

- لا يجب أن تحكم على ما يريد مسبقًا قبل الاستماع إليه.

- أن تتفهم دوافع شريك حياتك فيما يقول أو يفعل معك.

- يجب أن تتفاهم مع شريك حياتك بشكل عام.

- لا تخرجا من الحوار إلا بقدر مشترك، حتى مع اختلافكما.

تلك الشروط والضوابط ستؤدي في نهاية المطاف إلى نجاح الحوار بين الزوجين دون خروج عن قواعد الأدب أو حدوث اختلافات.