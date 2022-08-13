احذر 7 علامات بجسمك تكشف الإصابة بالسرطان.. اكتشفها مبكرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

السرطان أمر مرعب، لذا فمن المهم معرفة مكان الإصابة به مبكرا، لزيادة فرص وقف نموه أو انتشاره في مساراته.

وفي التقرير التالي يستعرض "الخليج 365"، أبرز العلامات التي تشير إلى إصابتك بالسرطان حتى تتمكن من التعامل معها بجدية، بحسب ما ذكر موقع "eatthis".

1- كتل وتورم في الغدد الليمفاوية:

عندما يقاوم جسمك البرد أو الأنفلونزا أو أي مرض آخر، قد تنتفخ الغدد الليمفاوية في رقبتك وإبطك أو تبدو متضخمة، هذا طبيعي وعلامة على أن جسمك يعمل لوقت إضافي لمحاولة القضاء على المرض بسرعة، ويزول التورم في العقد الليمفاوية في غضون أسبوعين، وإذا ظلت منتفخة أو ظهرت عليها كتلا، فهذه علامة على أن شيئا آخر قد يكون خطأ.

لذا إذا اكتشفت تورما لا يزول بعد أيام قليلة، فيجب طلب العناية الطبية لتقييمها بدقة، حيث يمكن أن يكون مؤشرا مبكرا لسرطان الدم أو قد تكون أيضا علامة على سرطان الغدد الليمفاوية.

2- دم في البراز:

يمكن أن يكون لديك دم في البراز على سبيل المثال لأن لديك شق أو تشقق في الأنسجة حول المستقيم أو من البواسير أو من التهاب القولون التقرحي أو العديد من الأمراض الأخرى، ومع ذلك، فإن الدم الأحمر الفاتح الواضح في البراز يشير إلى ضرورة فحص الدم لاحتمال الإصابة بسرطان القولون، لذا اذهب إلى طبيبك إذا رأيت دما في البراز للفحص والاطمئنان.

3- صوت أجش لن يختفي:

قد يتسبب التعافي من نزلة برد أو مرض آخر أيضا في التعامل مع صوت أجش لبضعة أيام، لكن إذا أصبح صوتك أجشا بشكل غير مبرر واستمرت هذه البحة لعدة أسابيع، فقد تكون علامة على الإصابة بسرطان الحنجرة.

4- اليرقان:

اليرقان هو اصفرار الجلد والعينين قد يسبب الحكة والتهيج، ويتحول لون الجلد إلى الأصفر عندما يسد الورم القناة الصفراوية وتتراكم صبغة صفراء تسمى البيليروبين.

ووفقا لدراسة استعرضها الدكتور بيتر سول، "يتم تشخيص ما يقرب من نصف المرضى بورم في رأس البنكرياس والعديد منهم سيصابون باليرقان"، لذا إذا أصبحت بشرتك مصفرة، فمن الأفضل أن ترى طبيبك على الفور للتأكد من عدم إصابتك بسرطان البنكرياس.

5- نمو جلدي على رأسك أو رقبتك:

وفقا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD)، يتم تشخيص حوالي مليوني أمريكي كل عام بسرطان الخلايا القاعدية، وهو شكل شائع من سرطان الجلد.

ويعد اكتشاف هذا النوع من سرطان الجلد مبكرا أمرا بالغ الأهمية لمنعه من الانتشار، والخبر السار هو أن هذا النوع ينمو ببطء ولكن الخبر السيئ هو أنه من السهل الخلط بينه وبين بثرة أو ندبة، لذا تحذر "AAD" من أن سرطان الخلايا القاعدية غالبا ما يتطور على الرأس أو الرقبة ويبدو وكأنه نمو لامعا ومرتفعا ومستديرا، وإذا لاحظت أي نمو غير طبيعي في الجلد أو تهيج يشبه هذا، فحدد موعدا مع طبيب الأمراض الجلدية.

6-كتلة مفردة صلبة في الثدي:

الاكتشاف المبكر هو المفتاح لوقف انتشار سرطان الثدي، وتعتبر الكتل والنتوءات الموجودة في أنسجة الثدي علامات على احتمال نمو السرطان.

ويقول المتخصصون في مركز كارول إم بالدوين للعناية بالثدي التابع لمركز ستوني بروك للسرطان يقولون: "80٪ من أورام الثدي حميدة (غير سرطانية)، من المهم البحث عن كتل مفردة صلبة على ثدييك، لذلك إذا رأيت أي نتوءات أو سماكة أو تشوهات، فاستشر طبيبك.

7- بقع بيضاء أو رمادية في فمك:

قد تجد بقعا بيضاء في فمك، إذا لاحظت وجود مناطق سميكة في فمك بيضاء أو رمادية ولا يمكن كشطها، فمن المحتمل أن يكون هناك تغير في الأنسجة قد يكون سرطانيا.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فهناك حوالي 657000 حالة جديدة من حالات سرطان الفم تتطور في العالم كل عام، لذا إذا كنت من مستخدمي التبغ، أو تتناول الكحول بشكل متكرر، أو تعيش أسلوب حياة غير صحي، فمن المرجح أن تصاب بنوع من سرطان الفم.

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