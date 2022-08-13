حصوات المثانة.. أعراض وأسباب وطرق الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال:

حصوات المثانة عبارة عن كتل صلبة من المعادن، تتطور عندما تتبلور المعادن الموجودة في البول المركّز وتشكل الحجارة، وتحدث هذا غالبًا عندما تواجه مشكلة في إفراغ مثانتك تمامًا.

وإذا تُركت دون علاج، فقد تؤدي إلى حدوث عدوى ومضاعفات أخرى، وفق ما أورد موقع "mayoclinic".

الأعراض:

عادة لا تظهر مشاكل بسبب الحصوات، لكن إذا سبّبت التهابات في جدار المثانة أو منعت مرور البول، فستشعر ببعض الأعراض الآتية:

- آلام أسفل البطن

- ألم أثناء التبول

- كثرة التبول أو صعوبته

- دم في البول أو تعكر لونه بشكل غير عادي

وتظهر الحصوات عندما لا تفرغ المثانة بالكامل، ما يجعل البول يتركز فيها، ويتبلور البول المركز ويشكل حصوات.

وتؤدي أيضًا بعض أنواع العدوى إلى التأثير على قدرة المثانة على الاحتفاظ بالبول أو تخزينه أو التخلص منه، ما يسبب حصوات المثانة.

وتشمل الحالات الأكثر شيوعًا التي تسبب حصوات المثانة ما يلي:

- تضخم غدة البروستاتا

يسبب تضخم البروستاتا الحميد في تكوين الحصوات لدى الرجال، ما يمنع المثانة من التفريغ تمامًا.

- تلف الأعصاب

تحمل الأعصاب رسائل من دماغك إلى عضلات المثانة، فهي التي لديها قدرة التحكم في خروج البول.

وتسبب السكتة الدماغية أو إصابة الحبل الشوكي أو أي مشكلة صحية أخرى، بمرض يُعرف باسم المثانة العصبية.

- الالتهابات

قد تحدث أيضا هذه المشكلة بسبب التهاب المثانة والتهابات المسالك البولية أو العلاج الإشعاعي للحوض.

- الأجهزة الطبية

تتسبب قثاطير المثانة (وهي عبارة عن أنابيب رفيعة يتم إدخالها عبر المحاليل للمساعدة في تصريف البول من المثانة) في حدوث الحصوات، وكذلك يمكن لوسائل منع الحمل أو الدعامة البولية إلى تكوينها.

- حصى الكلى

تختلف الحصوات التي تتكون في الكليتين عن المثانة، ويتطورون بطرق مختلفة، لكن قد تنتقل عبر الحالبين إلى المثانة، وإذا لم يتم علاجها، يمكن أن تنمو لتصبح حصوات في المثانة.

طرق الوقاية

عادة ما تحدث حصوات المثانة بسبب حالة خطيرة يصعب منعها، ولكن يمكنك تقليل فرص الإصابة باتباع الآتي:

- أخبر طبيبك عن الأعراض البولية غير العادية، قد يقلل التشخيص والعلاج المبكر لتضخم البروستاتا أو أي حالة أخرى من أمراض المسالك البولية من خطر الإصابة بحصوات المثانة.

- شرب الكثير من السوائل

يساعد شرب المزيد من السوائل، وخاصة الماء في منع حصوات المثانة لأن السوائل تخفف تركيز المعادن في المثانة، ويعتمد مقدار الماء الذي يجب أن تشربه على عمرك وحجمك وصحتك ومستوى نشاطك، لذلك يجب أن تستشير طبيبك عن كمية السوائل المناسبة لك.

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