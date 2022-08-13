للحفاظ على نمو لحيتك.. 3 عادات لا غنى عنها في يومك

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تعد اللحية من عوامل الجذب والاهتمام بالمظهر الخارجي للرجال، إذ يحرص العديد منهم على إنمائها والحفاظ على شكلها جذابًا لأطول فترة ممكنة، لذلك يمكن الاهتمام بها عبر اتباع بعض الخطوات التي تساعد على حمايتها من التساقط أو التلف.

وحسب ما كشف موقع «webmd» العالمي، نمو اللحية يستغرق وقتًا والعناية بها لا تنتهي عند غسل الشعر بالشامبو والتمشيط فقط، بل يبدأ الأمر بالحفاظ على صحتها وذلك بالحفاظ على الصحة العامة للجسم.

خطوات الاهتمام بصحة اللحية

ويمكن الاهتمام بصحة اللحية من خلال اتباع بعض الخطوات، التي تتمثل في الآتي:

تقشير البشرة

عندما تُنمي لحيتك لأول مرة، قد تؤدي الشعيرات الخفيفة إلى نمو الشعر تحت الجلد، لذلك يجب عليك تقشير بشرتك عدة مرات في الأسبوع لمنع نمو الشعر تحت الجلد، والحفاظ على مسامك نظيفة، فهذا يضع أساسًا جيدًا لنمو اللحية.

الحفاظ على الصحة العامة للجسم

- الحصول على قسط كافي من النوم.

- تجنب التدخين والحصول على الكافيين واتباع العادات غير الصحية.

- تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على جميع الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك.

اختر أدوات العناية الخاصة باللحية

مثلما تختار منتجات خاصة لبشرتك وشعرك، يجب أن يكون لديك الأدوات المناسبة للعناية باللحية، التي تتمثل في الآتي:

- منظف ​​للبشرة أو شامبو مخصص لنوع بشرتك.

- منشفة جافة ونظيفة.

- مرطب يحتوي على عامل حماية من الشمس.

- استخدام بلسم اللحية أو الزيت أو المرطب حسب نوع بشرتك‌.