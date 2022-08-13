كيفية الحفاظ على الجلد من الجفاف.. ابتعدي عن هذه الأخطاء

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعاني عدد من الأشخاص من جفاف الجلد، حيث يحدث ذلك عندما لا يحتوي الجلد على الماء أو الزيوت الطبيعية التي يحتاجها للحفاظ على نفسه ويبقى ناعمًا ونضرًا، ووفق خبرء الجلدية والتجميل، فهناك العديد من الأسباب الشائعة للبشرة الجافة، بما في ذلك البيئة والظروف الصحية.

أعراض جفاف البشرة

تحتاج البشرة إلى الماء والزيوت الطبيعية للحفاظ عليها ناعمة ونضرة، وبدون الحصول على الترطيب والزيوت، يمكن للبشرة أن تجف، فالجلد هو خط الدفاع الأول للجسم، حيث أنه يمنع الكائنات الدقيقة الضارة، مثل الفيروسات والبكتيريا من الدخول إليه.

وتتراوح أعراض جفاف الجلد من خفيفة إلى شديدة، حسب ما ذكر موقع medicalnewstoday، والتي تتمثل في:

- بقع على الجلد.

- حدوث حكة أو ظهور قشر.

- شققات في الجلد.

- تجعد الجلد.

وتعد الحالات الخفيفة من الجلد الجاف شائعة جدًا، وعادة لا تكون مصدر للشعور بالقلق، لكن في بعض الأحيان، قد تحتاج الحالات الأكثر خطورة من الجلد الجاف إلى علاج طبي.

أسباب حدوث جفاف الجلد

يمكن أن تسبب العديد من الأشياء المختلفة جفاف الجلد، بما في ذلك الأسباب البيئية وبعض الظروف الصحية، والتي قد تتمثل في الآتي:

- استخدام مزيلات العرق غير المصنعة جيدًا.

- أخذ حمامات طويلة أو حمامات ساخنة.

- الأشخاص الذين يعيشون في ظروف باردة أوجافة.

- استخدام مصادر الحرارة، مثل التدفئة المركزية أو مواقد الحطب، التي تجفف الهواء.

خطوات تقشير الجلد في المنزل

يعد تقشير الجلد من الأمور التي تساهم في علاج جفاف البشرة، والتي يمكن اتباع خطواته في المنزل، دون الحاجة للذهاب إلى صالون تجميل، وذلك من خلال:

يجب أن تتركي الجلد المتقشر ينسلخ بشكل طبيعي، ويمكن أن يؤدي انتقاء الجلد المتقشر أو شدّه إلى خلق فتحة تسمح بدخول البكتيريا، ما يزيد من خطر إصابتك بالعدوى.

إذا كان لديك جلد مقشر، فقد تساعدك هذه الإجراءات:

1- وضع كريم أو مرهم خالي من العطور ومضاد للحساسية.

2- استخدام الصبار لتهدئة حروق الشمس.

3- اشرب الكثير من الماء للحفاظ على بشرتك رطبة.

4- عدم الاستحمام بماء ساخن.

5- استخدام المرطبات التي لا تحتوي على زيوت عطرية.