استشاري يحذر من أكلات تزيد الإحساس بالحرارة في الصيف.. بينها الآيس كريم

القاهرة - سمر حسين - صحة

أحيانًا ما نشعر بحرارة زائدة في فصل الصيف أكثر من المعتاد، ولا ندرك أن ذلك بسبب طبيعة المأكولات التي نتناولها، وتزيد الشعور بالطقس الحار، وذلك بحسب ما قاله الدكتور محمد حلمي استشاري التعذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«هن».

وفيما يلي، قائمة بالأكلات التي تزيد من الشعور بحرارة الصيف، وكذلك الأطعمة التي تُشعرك بالبرودة والرطوبة خلال فترات درجات الحرارة المرتفعة.

أكلات تزيد الشعور بالحرارة في فصل الصيف

قال «حلمي» إن هناك أكلات تزيد الطاقة الحرارية الناتجة عن عملية الحرق، وهذا لأن محتواها عالي من السعرات الحرارية، كما أنها تحتاج إلى مجهود كبير من الجسم في هضمها وامتصاصها ما ينتج عنها طاقة حرارية عالية.

ومعظم تلك الأكلات هي ما نلجأ إليه في فصل الصيف للتخفيف من درجة الحرارة اعتقادًا منا أنها تنعشنا وتشعرنا بالبرودة، ومن بينها:

المياة الغازية.

العصائر الباردة المليئة بالسكر.

الآيس كريم.

الفشار.

اللب.

الفول.

المكسرات.

كثرة اللحوم، خاصة المشوية.

أكلات تقلل من الإحساس بالحر

والبديل الصحي لتلك الأطعمة، وأيضًا للتخلص من الشعور بالحر خاصة في أوقات النهار، هو تناول الآتي:

- تناول الفاكهة الصحيحة.

- تناول الخضروات مثل الخيار والخس والفلفل والطماطم.

وأهم شيء، شرب المياه بكثرة على مدار اليوم، وفقًا لاستشاري التغذية العلاجية.