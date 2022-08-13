صورة.. هل يمكنك اكتشاف النمر بين الحمير الوحشية في 10 ثوان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

من بين هذا القطيع الضخم من الحمير الوحشية هناك آكلة اللحوم، النمر يختبئ بذكاء في انتظار فرصته لكمين فريسته.

لكن ما يجعل هذه الصورة فريدة من نوعها وواحدة من أفضل الأوهام البصرية، هو حقيقة أن النمر المختبئ يموه نفسه في المناطق المحيطة به ولا يمكن رؤيته في الصورة، كما أورد موقع "indiatimes".

ما يجعل هذا الوهم البصري متميزًا عن غيره هو مستوى الصعوبة، ما لم يكن المرء على دراية كاملة بالنمر وسلوكه في الحياة البرية، وما لم يكن المرء على دراية تامة بالنمر وسلوكه في الحياة البرية، فلا يمكن للمرء أن يحل هذا الوهم البصري.

فهل يمكنك اكتشاف النمر وسط هذا القطيع الكبير من الحمير الوحشية في خلال 10 ثوان؟

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