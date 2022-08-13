في حادث أليم.. تمساح يقطع رأس صبي ويحوم بجثته داخل بحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

في حادث أليم أفجع القلوب في إندونيسيا، تعرض فتى صغير للقتل بواسطة تمساح شرس، وذلك عندما كان يصطاد مع أصدقائه في بحيرة.

يدعى الفتى "فرجان إدهام"، يبلغ من العمر 15 عاما، ذهب في نزهة لصيد الأسماك، وكان ذلك في بحيرة تولير في مدينة تيرنات شمال مالوكو في إندونيسيا.

أثناء ما كان الأولاد يصطادون الأسماك ويستمتعون بوقتهم، قفز التمساح فجأة وهجم على الولد وقطع رأسه، ما أصاب أصحابه بحالة من الذهول وانسحبوا مسرعين من الشاطئ، خوفًا من أن يتعرضوا لنفس المصير، وذلك كما ورد في صحيفة "dailymail".

توجهت السلطات على الفور لإنقاذ الصبي، وأفادوا أن التمساح ظل يحوم بجانب جثته لمدة 3 أيام، حتى تمت السلطات من الوصول إليه وانتشال جثته.

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