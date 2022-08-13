أصاب 35 شخصا.. ما نعرفه عن فيروس لانجيا المكتشف في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أعلن المركز التايواني لمكافحة الأمراض، عن اكتشاف فيروس جديد حيواني المنشأ، ينتقل من الحيوانات إلى البشر في الصين، وأصيب 35 شخصًا.

وأطلق العلماء على فيروس لانجيا هنيبا (LayV) ، وتم اكتشافه في مقاطعتين بشرق الصين، وتقول التقارير أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف الفيروس لدى البشر، وفق ما أورد موقع "telegraf".

ما هو فيروس لانجيا؟

هو فيروس حيواني المنشأ، وتم التعرف على نوعين - فيروس هندرا، الذي تم اكتشافه لأول مرة في ضواحي بريسبان، وفيروس نيبا. كلا الفيروسين يؤديان إلى التهابات يمكن أن تكون قاتلة.

صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس الهنيبا كتهديد من المستوى الرابع.

وتظهر البيانات أن معدلات الوفيات تتراوح بين 40 و 75 بالمئة.

لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات من LayV.

ما هو مرض حيواني المنشأ؟

يُعرَّف مرض حيواني المصدر بأنه مرض معدي ينتقل بين الأنواع؛ إما من الحيوانات إلى البشر، أو من البشر إلى الحيوانات.

ما هو أصل فيروس لانجيا؟

تشير نتائج اختبار أكثر من عشرين من الحيوانات البرية إلى أن الزبابة، وهي ثدييات صغيرة تشبه الخلد، يمكن أن تكون "مستودعًا" طبيعيًا لفيروس LayV.

وأظهرت دراسة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine للمرضى الحاليين تاريخًا في الاتصال بالحيوانات.

ما هي الاعراض؟

قد تشمل الأعراض الحمى والتعب والسعال وفقدان الشهية وآلام العضلات والغثيان والصداع والقيء.

هل تم اكتشاف فيروس لانجيا خارج الصين؟

لم يتم الإبلاغ عن أي حالات خارج الصين. تشير الدراسة أيضًا إلى أنه لم يتم تسجيل انتقال العدوى من إنسان إلى آخر.

وكتب الباحثون أن تتبع المخالطين لتسعة مرضى مع 15 فردًا من أفراد الأسرة على اتصال وثيق أظهر عدم وجود اتصال وثيق بانتقال ليفي.

ومع ذلك، كما أوضحوا، كانت كمية العينة صغيرة جدًا لتحديد حالة انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان.

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