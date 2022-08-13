«آية» ذهبت لحضور عيد ميلاد فتعرضت للتحرش.. ماذا فعل الجرسون بالطفلة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الاستعداد لعيد ميلاد صديقتها وقضاء يومًا بعيدًا عن صخب الدراسة والدروس، وضغوطات تحصيل المذاكرة، كان هدف آية الترك البالغة من العمر 15 عامًا، التي ذهبت، أول أمس الخميس، 11 أغسطس إلى حفل عيد ميلاد صديقتها بإحدى كافيهات المعادي الشهيرة بعد أن اصطحبتها والدتها، قبل أن تتركها على أن تعود لها مُجددًا بعد الانتهاء من الحفل.

لم يمر الكثير، إلا وانقلبت أحلام «آية» البسيطة في حضور حفل عيد الميلاد، رأسًا على عقب، بعدما تعرضت للتحرش والاعتداء من قبل أحد العاملين هُناك، انتهى بتعرضها للكدمات والنزيف والخدوش بالوجه والجسم.

«فاطيما»: أختي اتحرش بيها ولما اتكلمت اتضربت

تسرد فاطيما الترك شقيقة «آية»، تفاصيل ما تعرضت له شقيقتها داخل الكافيه، موضحة أن شقيقتها تعرضت للمضايقات والتحرش باللمس من قبل أحد العاملين التي حاولت إيقافه إلا أنه تعدى عليها: «ماما وصلتها ورجعت تاني على اعتبار هتروح تاخدها بعد عيد الميلاد، وكل أولياء الأمور عملوا كده، خصوصًا إن صاحبتهم كانت حاجزة الكافيه كله لعيد الميلاد، وهناك الجرسون اللي بيقدم الطلبات ليها مد إيده على أنحاء متفرقة من جسمها مرتين بحجة أنه بدون قصد، وافتكرت أختي إنه مش قاصد لكن لما كررها اتكلمت».

رفض تحول لمشاجرة أمام الفتيات

لم تدرك «آية» ما يحدث معها، لتقرر، وفقًا لرواية شقيقتها لـ«هُن»، الصراخ في وجه العامل التي اتهمته بالتحرش وتهديده، ودفعه بيديها كي يبتعد عنها، إلا أنه قرر التعدي عليها بالضرب على وجهها، ودفعها أرضًا واستكمل التعدي عليها أمام زميلاتها.

متابعة: «مدير المكان خرج وزعق وقال إيه الدوشة دي روحوا، ومخدش أي قرار ضد العامل اللي عنده».

نزيف ومضاعفات بالعين

نزيف من الوجه والعين، وبعض الخدوش كانت نتيحة تعدي العامل بالضرب على الفتاة، صاحبة الـ15 عامًا، قبل نقل زميلاتها لها للمستشفى للاطمئنان عليها: «بتقول حاسة بغمامة على عنيها لأنه ضربها جامد، غير الورم والنزف اللي حصلها».

محضر بالشرطة والقبض على العامل

ولم تترك أسرة الضحية حقها، لتتوجه على الفور إلى قسم شرطة المعادين لتحرير محضر حمل رقم 13077 جنحة، وتحرك الأمن بالفعل لضبط المتهم: «صاحب الكافيه أنكر وجوده، لكن الأمن قدر يجيبه فعلًا وحاليًا هيتحقق معاه، إلا أنه انكر اعتدائه عليها وأكد إن مفيش كاميرات مراقبة في المكان».