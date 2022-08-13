«عمر» يكافح مرضين مناعيين وبحالة حرجة: دخلت غيبوبة ومحتاج جهاز مولد للأكسجين (صور)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

حياته لم تسر على وتيرة واحدة، يكافح مرض مناعي نادر، تسلل إلى جسده دون مقدمات قبل عامين، يحاول التماسك ومحاربة تلك الآلام والأوجاع التي تسيطر عليه، الابتسامة لا تغب عنه وجه أبدًا، يحاول بث الروح المعنوية في غيره من مرضى التصلب المتعدد الـMS، الذي يحاربه بقوه، ليدخل المحارب عمرمهران، في رحلة أخرى ويكافح مرض جديد، بعد اكتشاف إصابته بسرطان العظام لينتقل إلى العقد اليمفاوية والرئه، فضلا عن الدخول في غيبوبة لمدة 24 ساعة، ليجد الشاب العشريني نفسه يعيش في دوامة أخرى مع السرطان.

«عمر» يكافح مرضين

«من أيام كده أقصاها شهر حسيت بأعراض مختلفة عن التصلب المتعدد، زي صداع شديد مع وجع في العظام وسعال مستمر يصحبة نزول دم، مع ضيق تنفس»، بهذه العبارة بدأ الشاب العشريني، عمر مهران، الحديث عن الأعراض التي داهمته، والتي ظن في بداية الأمر أنه يعاني من فيروس كورونا، لكن المفاجأة الكبرى، حينما تم تحويله على طبيب صدر، إذ يقول: «أنا قولت إنها كورونا عملت المسحة والفحوصات الخاصة والأشعة قالت مفيش كورونا، ودكتور الصدر حولني على دكتور أورام السبب إيه مش عارف لحد دلوقتي زادت الأعراض عندي وبقيت أكح كحة شديدة مع دم روحت لدكتور الأورام كتبلي على فحوصات طبية جديدة عملتها كلها اتضح فيها إني كنت مصاب بسرطان العظام وانتقل من العظام إلى العقد الليمفاوية والرئة وللأسف غير حميد».

غيبوبة مفاجئة وجرعات للكيماوي

رحلة كعب دائر يعيش بها الشاب العشريني، وسط الأطباء والمستشفيات، حتى يستطيع تشخيص حالته الصحية: «حولت على معهد الأورام طلبوا ملف كامل تأميني أو علاج على نفقتي الخاصة الجرعة اللي اتكتبت غالية جدا للأسف وطلب مني 4 جرعات منهم جرعة لازم في أسرع وقت، طلب مني جهاز مولد أكسجين محمول علشان أقدر أتحرك بيه أثناء العلاج وبعده فترة من الزمن بعض الإخوة المحترمين والأصدقاء، وقفوا معايا ووفرولي أول جرعة كيماوية اضطريت دخول مستشفى خارجي شبه مستشفى خيري أخدت أول نصف للجرعة ودخلت في غيبوبة لمدة 24 ساعة».

معاناة عمر واحتياجه لجهاز مولد أكسجين

حالة حرجة دخل فيها الشاب عمر مهران، الذي تم نقله على الفور إلى مستشفى عين شمس التخصصي، وما زال يتواجد بداخلها تحت الملاحظة الدائمة لتكملة الجرعات، مع العلاج من مرض التصلب المتعدد: «العقبة الوحيدة ليا دلوقتي إني لازم أخرج بجهاز مولد أكسجين محمول اللي بيتشحن ببطارية وينفع أتحرك بيه وللأسف الشديد حاليا غير قادر على شراء الجهاز وبعض الأشخاص وعدوني بالمساعدة ولكن للأسف لسه التنفيذ».