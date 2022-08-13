لو عايزة تقللي سعر فاتورة الكهرباء كل شهر.. نصائح لترشيد استهلاكك (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

بدءًا من ترك الأسلاك الكهربائية دون فصلها، أو ترك الأضواء عندما لا تكون في المنزل أو ليس بحاجة لها، والعديد من التصرفات والأفعال التي قد تقوم بها ربات المنازل التي تزيد من حد استهلاك الكهرباء، ما يزيد من الفاتورة الشهرية، الأمر التي يمكن التحكم فيه من خلال اتباع بعض النصائح التي ترشد استهلاكك، بل توفر في الكهرباء بالمنزل.

اقرأ أيضًا: خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.. اعرف مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية

نصائح لترشيد استهلاكك وتقليل فاتورة الكهرباء الشهرية

وفي هذا الصدد، كان الدكتور علي عبدالنبي خبير الطاقة، قدم عدم نصائح لربات المنازل بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، ومن ثم التوفير بالفاتورة الشهرية، خلال حديثه ببرنامج «8الصبح» المُذاع على فضائية «dmc»، والتي جاءت على النحو التالي:

- إناردة المنزل، باستخدام اللمض الليد الموفرة، بدلًا من التي تستهلك كهرباء عالية.

- استخدم الطاقة الشمسية إذا توفر الأمر وعلى سبيل المثال السخانات بالطاقة الشمسية بدلًا من السخانات الكهربائية.

- فصل التكيف عقب غلقه بالريموت تمامًا من التيار الكهربائي، وكذلك شواحن الهواتف والغسالات والتلفزيون، مؤكدًا إن الكهرباء تسير في السلوك

وأوضح خبير الطاقة إن فصل الكهرباء تمامًا من التيار الكهربائي بعد الغلق، يقوم بتوفير 20% من الكهرباء.

5 أفعال يومية في منزلك تزيد من فاتورة الكهرباء.. احذريها

وفي هذا الصدد، كانت منظمة «ase» الأمريكية لتوفير الطاقة، أوضحت من قبل 5 تصرفات يومية وشائعة، تزيد من فاتورة الكهرباء شهريًا، للحذر منها، والتي جاءت على النحو التالي:

غسالة الملابس

أكدت منظمة «ase» الأمريكية، أن استخدام المياه الساخنة بالغسالة يستهلك تقريبا 90% من طاقتها في تسخينها، والتي يمكن التحكم فيها من خلال المياة الدافئة أو الباردة.

غسالة الأطباق

تحتاج غسالة الأطباق متوسطة الحجم، نحو 1800 وات من الكهرباء حتى تعمل، بمعنى أن استخدامها بشكل يومي يكلف الشخص أموال كبيرة، وفي هذا الصدد، نصحت المنظمة الأمريكية باستعمالها فقط في حال كانت مليئة بالأطباق.

الثلاجة أو الفريزر

يعمل فتح الثلاجة كثيرا في اليوم، على ارتفاع فاتورة الكهرباء حتى وإذا كان الأمر سريعًا، لذا يجب فتحها فقط عند الاحتياج، والتأكد من غلق الباب تمامًا.

الأجهزة الإلكترونية

حذرت المنظمة من ترك أسلاك الأجهزة الإلكترونية غير الضرورية بالتيار الكهربائي مثل التلفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف المحمولة، لاستهلاك الطاقة بشكل كبير، حتى وإن كانت الأجهزة مغلقة.

المصباح

تستهلك المصابيح قدرا كبيرا من الطاقة، لذا عليك استبدالها بمصابيح موفرة حتى لا تزيد من فاتورة الكهرباء.