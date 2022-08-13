عريس بريطاني يقيم حفل زفافه بلغة الإشارة: بنت أخته صماء وحب يفرحها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الحنية كلها في الخال علشان هو الأب التاني».. تلك الكلمات تنطبق على الخال الذي يتملك في قلبه الحب والحنية لأخته مثلما فعل خال الطفلة البريطانية «رايلي»، التي ولدت صماء وتبلغ من العمر عامين، قرر خالها أن يجعلها سعيدة في يوم زفافه وإقامة الحفل بلغة الإشارة حتى تفهم الصغيرة ما يدور حولها، مما جعل الجميع يبكي من رؤيتها مصدومة وسعيدة بتفاصيل الحفل.

حفل زفاف بلغة الإشارة من أجل رايلي

«لأجل عيون الوردة الصغيرة عمل فرحه بلغة الإشارة..» لم يعلم الحاضرون إلى حفل الزفاف من العائلة والأقارب أن خال الطفلة «رايلي» سيقوم بعمل الحفل صامتة بلغة الإشارة لكنها كانت المفاجأة التي جعلت أخته تبكي والطفلة الصغيرة تدخل إلى الحفل مصدومة وسعيدة، قالت والدة الطفلة «رايلي»: «كنت وصيفة الشرف وبدأت في البكاء بشدة عندما أدركت أنه لم يكن يحرك يديه فقط بل كانت لغة الإشارة من أجل الطفلة، لقد كان يوقع كلمة عائلة».

في أحد مقاطع الفيديو، قالت «باكالا» والدة الطفلة رايلي، إن ابنتها صماء بشدة ولا يمكنها سماع أي شيء دون غرسة القوقعة الصناعية، حسبما روت الأم لموقع honey nine.

ردود فعل الحاضرين على موقف الخال

بعد حضور حفل الزفاف انتشرت الفيديوهات وتداولها الآلاف المتابعين ورواد التواصل الاجتماعي وكانت التعليقات جميعها محبة لموقف العريس مع الطفلة، قالت والدة «رايلي»: «لقد تعلم أخي وعروسه لغة الإشارة من أجل رايلي لقد كانت أسعد لحظات حياتي ولم أتمالك نفسي من البكاء، كنت أعرف بالفعل أن أخي كان يتزوج من فتاة رائعة من عائلة لطيفة، لكن فعل الدمج هذا يعني لنا كل شيء، وهذا يشير إلى أن أخي وزوجته يدركان معنى أن لديهما فردًا أصمًا وأنهما سيبذلان جهدًا لتضمينها وحبها ودعمها» وكان السبب الأساسي في إقامة الزفاف بلغة الإشارة هو دمج الصغيرة في الحدث المهم للعائلة.