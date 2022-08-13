مشهد يحبس الأنفاس.. طائرة تهبط فوق رؤوس المصطافين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعية لقطات تحبس الأنفاس لطائرة ركاب إيرباص تابعة لشركة Wizz Air تهبط فوق رؤوس السياح وعلى مسافة أمتار منهم فقط، وذلك في إحدى الجزر اليونانية.

وتم تحميل اللقطات المثيرة لهذا الهبوط الرهيب الأسبوع الماضي من قبل أحد المتحمسين للطائرات، والذي كان في وضع يسمح له بمشاهدة هبوط الطائرات في جزيرة سكياثوس اليونانية، بحسب إذاعة "مونت كارلو".

ويقع مدرج الهبوط في الجزيرة على بعد أمتار قليلة من شاطئ البحر، وهو اليوم نقطة جذب للسياح الباحثين عن الإثارة والذين يتطلعون إلى التقاط صور ومقاطع فيديو لهبوط الطائرات.

وتظهر طائرة A321neo في السماء، وهي تقترب باتجاه مطار سكياثوس ألكساندروس باباديامانتيس فوق المياه، بينما تجمع العديد من الأشخاص على الشاطئ والطريق القريب لرؤية مشهد لا ينسى!

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