طريقة لف الكريب.. اعمليه زي المحلات والمطاعم بالظبط

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة لف الكريب، واحدة من الطرق التي تبحث عنها ربات البيوت لتنفيذها في المنزل بدلًا من الشراء من الخارج، لضمان جودته ومذاقه، فضلًا عن توفير تكاليف الشراء من الخارج.

طريقة لف الكريب

وقبل تعلم طريقة لف الكريب، إليك طريقة عمل الكريب في المنزل، باستخدام الطاسة وأقل الإمكانيات، بحسب الشيف علاء الشربيني.

مكونات عمل الكريب

ـ كوب دقيق

ـ بيضتان

ـ نصف كوب من اللبن

ـ نصف كوب من الماء

ـ ربع ملعقة صغيرة ملح «تستبدل بالفانيليا للكريب الحلو»

ـ ملعقتان زبدة

طريقة عمل الكريب

احضري وعاء عميق، واخلطي البيض مع الدقيق وقلبيهم جيدًا باستخدام المضرب.

ضيفي اللبن والماء تدريجيًا للخليط السابق، مع التقليب المستمر.

ضيفي الملح والزبدة وقلبيهم جيدًا.

احضري مقلاة مسطحة، وضعي بها ملعقة من الزيت، ثم ضعيها على النار.

ضعي كمية من الخليط، واتركيه على النار حتى ينضج، ثم قلبيه على الجانب الآخر حتى ينضج.

ارفعيه من على النار، حتى يمكنك حشوه بالعديد من الحشوات المختلفة.

طريقة لف الكريب إلى «مثلث»

وإليكِ طريقة لف الكريب وفقًا لموقع «wikiHow».

اطوي الكريب إلى نصفين، ولكن باستخدام يديك أو ملعقة مسطحة.

ضعي الحضو الحلو أو الحادق على نصف قطعة الكريب.

ارفع جانبًا واحدًا من الكريب وقم بطيه على الجانب الآخر، حتى تغطي الحشو.

حاول أن تجعل الحواف تتطابق بشكل متساوي قدر الإمكان.

ارفع الحافة العلوية للكريب وقم بطيها لتشكيل مثلث.

استخدم حافة الملعقة لعمل عدة طيات بنفس الخطوات السابقة حتى يكون بشكل مثلث متعدد الطبقات.

استمر في طيها لعمل مثلثات أكثر سمكًا مكدسة فوق بعضها البعض.

طريقة لف الكريب «رول»

قومي بوضع الكريب على وعاء مسطح.

ضعي الحشو فيه بكميات متوسطة، بشكل أُفقي في بداية الكريب.

قومي بلف الكريب رول، حتى تتحكمي فيه جيدًا، ويصبح شكل رول.