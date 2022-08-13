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توقعات الأبراج وحظك اليوم 13/8/2022: الحظ يعاند هؤلاء.. وتحقيق ما كنت تتمناه

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope

برج الحمل

مهنياً: ستتمكن من اتخاذ القرارات المهمة بشأن المستقبل بثقة.

عاطفياً: عليك قضاء بعض الوقت بمفردك لتقييم علاقتك بشريكك.

مالياً: تستعد لتولي منصب جديد يمكنك من زيادة دخلك.

برج الثور

عاطفياً: هذا هو الوقت المناسب للخروج والتواصل الاجتماعي مع شريكك.

مهنياً: ستكون مشغولا، وبعيداً عن أي مشاكل تدور حولك.

مالياً: بدلًا من المضي قدمًا في مشروع بنفسك، فكر في الاستعانة بشريك أو صديق

برج الجوزاء

عاطفياً:حاول البعد عن شريك حياتك لفترة للخروج من حالة الملل المسيطرة عليك.

مهنيًا: لديك طاقة رائعة حاول استغلالها في تنفيذ المشروع الخاص بك.

مالياً: إذا طلب منك أحد أصدقائك المساعدة، عليك مساعدته

برج السرطان

عاطفياً : تحتاج إلى تدخل أحد من أصدقائك المقربين بينك وبين شريك حياتك لمنع الخلافات بينكم.

مهنياً: عليك أخذ قسط من الراحة من عملك، لإسترجاع طاقاتك وحيويتك.

مالياً: تشعر بالقلق الدائم، مما يسبب لك الانزعاج بسبب ضغوطاتك المالية.

برج الأسد

عاطفياً: تشعر بالمزيد من الطاقة، لذا حاول استغلالها في الجلوس مع شريكك والإهتمام به.

مهنياً: تجنب الشعور بالفشل، وحاول كثيرا لتحقيق ذاتك.

مالياً: فتتحسن جميع أحوالك المادية هذه الفترة.

برج العذراء

عاطفيا: أنت بحاجة للإحساس بالأمان مع الشريك.

مهنيا: عقبات في العمل تفسد عليك يومك

ماديا: إنفراجه مالية قريبا، لا تقلق

برج الميزان

عاطفياً: عليك البحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية، ولا تكن متعدد العلاقات.

مهنياً: الحظ حليفك، تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.

مالياً: كن أكثر جدية عند البدء في المشروع الخاص بك، حتى لا تخسر أموالك.

برج العقرب

عاطفياً: ترغب في التواصل مع شريك حياتك، لتوضيح الأمور المستقبلية الخاصة بكما.

مهنياً: تشعر بالتشاؤم نتيجة الخلاف مع زملائك في العمل، لكنك قادر على تخطي هذه المشاكل.

مالياً: لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، فكر في كيفية الخروج من هذا المأزق المادي.

برج القوس

عاطفياً: ستضيع فرصة انتظرتها منذ وقت طويل، لعدم أخذك الأمور على محمل الجد.

مهنياً: تحصل على مزيد من الأموال من خلال إنجاز بعض الأعمال.

مالياً: وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع شريك حياتك.

برج الجدي

عاطفيا: الحظ يعاندك واليوم ليس يومك.

مهنيا: أنت بحاجة للراحة من ضغوط العمل.

ماديا: إنفراجه مالية في الطريق إليك.

برج الدلو

عاطفياً : ترغب في إدخال بعض التغييرات في أمور حياتك، لتحسين وضعك العاطفي.

مهنياً: تحتاج إلى فترة من الراحة والاسترخاء، وإعادة التفكير في أهدافك وطموحاتك.

مالياً: تشعر بالاستقلال المالي، لذا ترغب في إقامة مشروع خاص بك.

برج الحوت

عاطفياً : عليك التفكير جيدا قبل البوح لشريك حياتك بمشاعرك تجاهه.

مهنياً: كن هادئا وصبورا خلال نقاشاتك مع زملائك في العمل، حتى تستطيع طرح آرائك بسهولة على الآخرين.

مالياً: ستواجهك مشاكل مالية، حاوِلْ الإستفادة منها في ترتيب أوضاعك المادية بسرعة فائقة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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