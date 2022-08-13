توقعات الأبراج وحظك اليوم 13/8/2022: الحظ يعاند هؤلاء.. وتحقيق ما كنت تتمناه

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope

برج الحمل

مهنياً: ستتمكن من اتخاذ القرارات المهمة بشأن المستقبل بثقة.

عاطفياً: عليك قضاء بعض الوقت بمفردك لتقييم علاقتك بشريكك.

مالياً: تستعد لتولي منصب جديد يمكنك من زيادة دخلك.

برج الثور

عاطفياً: هذا هو الوقت المناسب للخروج والتواصل الاجتماعي مع شريكك.

مهنياً: ستكون مشغولا، وبعيداً عن أي مشاكل تدور حولك.

مالياً: بدلًا من المضي قدمًا في مشروع بنفسك، فكر في الاستعانة بشريك أو صديق

برج الجوزاء

عاطفياً:حاول البعد عن شريك حياتك لفترة للخروج من حالة الملل المسيطرة عليك.

مهنيًا: لديك طاقة رائعة حاول استغلالها في تنفيذ المشروع الخاص بك.

مالياً: إذا طلب منك أحد أصدقائك المساعدة، عليك مساعدته

برج السرطان

عاطفياً : تحتاج إلى تدخل أحد من أصدقائك المقربين بينك وبين شريك حياتك لمنع الخلافات بينكم.

مهنياً: عليك أخذ قسط من الراحة من عملك، لإسترجاع طاقاتك وحيويتك.

مالياً: تشعر بالقلق الدائم، مما يسبب لك الانزعاج بسبب ضغوطاتك المالية.

برج الأسد

عاطفياً: تشعر بالمزيد من الطاقة، لذا حاول استغلالها في الجلوس مع شريكك والإهتمام به.

مهنياً: تجنب الشعور بالفشل، وحاول كثيرا لتحقيق ذاتك.

مالياً: فتتحسن جميع أحوالك المادية هذه الفترة.

برج العذراء

عاطفيا: أنت بحاجة للإحساس بالأمان مع الشريك.

مهنيا: عقبات في العمل تفسد عليك يومك

ماديا: إنفراجه مالية قريبا، لا تقلق

برج الميزان

عاطفياً: عليك البحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية، ولا تكن متعدد العلاقات.

مهنياً: الحظ حليفك، تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.

مالياً: كن أكثر جدية عند البدء في المشروع الخاص بك، حتى لا تخسر أموالك.

برج العقرب

عاطفياً: ترغب في التواصل مع شريك حياتك، لتوضيح الأمور المستقبلية الخاصة بكما.

مهنياً: تشعر بالتشاؤم نتيجة الخلاف مع زملائك في العمل، لكنك قادر على تخطي هذه المشاكل.

مالياً: لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، فكر في كيفية الخروج من هذا المأزق المادي.

برج القوس

عاطفياً: ستضيع فرصة انتظرتها منذ وقت طويل، لعدم أخذك الأمور على محمل الجد.

مهنياً: تحصل على مزيد من الأموال من خلال إنجاز بعض الأعمال.

مالياً: وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع شريك حياتك.

برج الجدي

عاطفيا: الحظ يعاندك واليوم ليس يومك.

مهنيا: أنت بحاجة للراحة من ضغوط العمل.

ماديا: إنفراجه مالية في الطريق إليك.

برج الدلو

عاطفياً : ترغب في إدخال بعض التغييرات في أمور حياتك، لتحسين وضعك العاطفي.

مهنياً: تحتاج إلى فترة من الراحة والاسترخاء، وإعادة التفكير في أهدافك وطموحاتك.

مالياً: تشعر بالاستقلال المالي، لذا ترغب في إقامة مشروع خاص بك.

برج الحوت

عاطفياً : عليك التفكير جيدا قبل البوح لشريك حياتك بمشاعرك تجاهه.

مهنياً: كن هادئا وصبورا خلال نقاشاتك مع زملائك في العمل، حتى تستطيع طرح آرائك بسهولة على الآخرين.

مالياً: ستواجهك مشاكل مالية، حاوِلْ الإستفادة منها في ترتيب أوضاعك المادية بسرعة فائقة.

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