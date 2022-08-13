جربها بنفسك.. 10 أطعمة تزيد من عدد الصفائح الدموية في جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يتكون الدم من أنواع مختلفة من الخلايا، وهي خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية، والمعروفة أيضًا بـ "الخلايا الصفيحية".

وهناك أطعمة معينة تزيد من عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي، وفقًا لموقعي "food.ndtv" و"stylecraze".

أعراض انخفاضها:

- نزيف الأنف.

نزيف اللثة.

دم في البول.

الطفح الجلدي.

نزيف الجرح لفترات طويلة.

دم في البراز.

تقيؤ الدم.

لذا من الضروري استشارة الطبيب المختص على الفور في حال كان لديك انخفاض في عدد الصفائح الدموية وتعاني من الصداع أو أي مشكلة عصبية.

- الأطعمة التي تزيد من عدد الصفائح الدموية:

1. زيت السمك:

لديه القدرة على زيادة عدد الصفائح الدموية ونشاطها والوقاية من الأمراض المختلفة المتعلقة بانخفاضها.

2. الرمان:

بفضل احتوائه على عديد من العناصر الغذائية التي لها خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات وتعزز المناعة، لذا يساعد في زيادة عدد الصفائح الدموية.

3. الخضروات الورقية:

عندما تكون الصفائح الدموية منخفضة، يجب أن تزيد من استهلاكك للخضروات الورقية، وذلك لاحتوائها على نسبة كبيرة من فيتامين K.

4. الزبيب:

غني بالحديد، وهو مهم لنمو كرات الدم الحمراء والصفائح الدموية، ويحدث قلة الصفيحات أو انخفاض عدد الصفائح الدموية وفقر الدم بسبب نقص الحديد.

5. الأطعمة الغنية بفيتامين أ:

فيتامين (أ) ضروري لإنتاج الصفائح الدموية بشكل صحي, ولتكوين البروتين الضروري لعملية انقسام الخلايا ونموها، ويشمل أطعمة مثل: الجزر واليقطين واللفت والبطاطا الحلوة.

6. فيتامين ب 12 :

قد يساعد في الحفاظ على صحة خلايا الدم وقد ارتبط نقصه بانخفاض عدد الصفائح الدموية، يوجد بشكل عام في البيض والحليب والجبن.

7. البنجر:

يساهم تناول البنجر مرتين في الأسبوع في زيادة عدد الصفائح الدموية لديك.

8. زيت جوز الهند:

غني بالدهون الصحية والعناصر الغذائية الأخرى، وهذا ما يجعله خيارًا صحيًا وفعالًا لتنشيط الصفائح الدموية.

9. الأطعمة الغنية بالفولات:

يساعد استهلاك الأطعمة الغنية بالفولات في تقسيم الخلايا الصحية في الجسم والتي يمكن أن تساعد في زيادة عدد الصفائح الدموية.

10. الكرنب:

لديه القدرة على زيادة عدد الصفائح الدموية في الدم، وذلك نظرًا لأنه غني بفيتامين K.

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