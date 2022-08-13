الامارات | آن هيش في وضع حرج و«لا يُتوقّع أن تنجو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الممثلة الأميركية التي أصيبت بحادث سير الأسبوع الفائت في لوس أنجلوس في وضع ميؤوس منه و«لا يُتوقّع أن تنجو».

وذكر ممثّل عن هيش (53 سنة) في بيان صدر الخميس ونقله عدد من وسائل الإعلام أنّ الحادث تسبّب للممثلة بـ«إصابات بالغة في الدماغ». وأشار البيان إلى أن «هيش رغبت دائماً في التبرع بأعضائها، وقد أبقيت على قيد الحياة بواسطة الأجهزة لتحديد ما إذا كان أي من أعضائها قابلاً للاستخدام».

ووجه البيان الشكر لكلّ من دعم هيش وكذلك للطاقم الطبي الذي اعتنى بها.