الامارات | «ميركل السورية» تحصل على صورة موقعة من «المستشارة الألمانية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت فتاة سورية، ستة أعوام، تُدعى أنجيلا، على اسم المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، يومها الدراسي الأول أمس في مدينة كولونيا غربي ألمانيا.

وقبل وقت قصير من بدء الدراسة، تلقت الطفلة بطاقة تحمل صورة المستشارة السابقة وتوقيعها، وعبارة «من أجل أنجيلا». وقال والد الفتاة، عزت، إنهم أطلقوا على ابنتهم اسم أنجيلا للتعبير عن امتنانهم لسياسة ميركل تجاه اللاجئين، وهرب والدا الفتاة إلى ألمانيا في عام 2015 في جزء من تلك الموجة من اللاجئين. وقال عزت: «لقد ساعدت (ميركل) الكثير من الناس».

وتعرف الطفلة أنجيلا بالفعل كيف تكتب اسمها الأول، وتأمل أن تتعلم بقية الأبجدية في مدرستها الجديدة.