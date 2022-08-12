حسام موافي: الأذكياء والسيدات أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، إن الصداع الذي يأتي في الجزء العلوي من الرأس، أسبابه نفسية، ويعرف بأنه «لئيم جدا»، متابعا «في حاجة بتحصل في مصر مفيش زيها في العالم، وهي إن العيان يغير جرعة علاج الضغط من نفسه».

الصداع النصفي الملعون

أضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، على فضائية «صدى البلد»، أن بعض المرضى الذين يعانون من صداع أم الرأس، يظنون بأن تغيير جرعة علاج الضغط ستخف الألم، لكن ذلك اعتقاد خاطئ، لأن سبب الصداع نفسي، بالإضافة إلى أن التهاب الأوعية الدموية، يسبب الصداع غير العادي.

وأشار إلى أنه يوجد صداع نصفي «ملعون»، وأن السيدات والأذكياء أكثر عرضة للإصابة به، ويكون مرتبطا بالحالة النفسية والعصبية، موضحا: «هذا الصداع النصفي الملعون يظهر للسيدات أكثر من الرجال، وقبل الدورة الشهرية أكثر من بعدها، وفي الأذكياء أكثر من الأغبياء، ويأخذ نصف الرأس».

مريض دعامات القلب والدواء مدى الحياة

وعن مريض دعامات القلب، قال الدكتور حسام موافي، إن تناول دواء الأسبرين مهما لمريض القلب، الذي أجرى عملية تركيب دعامات، مشيرا إلى أنه بحاجة إلى المتابعة الطبية كل 4 أشهر، مع الاستمرار في تناول الأسبرين، لافتا إلى يوجد اختلاف حول مدى استمرار المريض في تناول الدواء الذي يخصص بعد الدعامات مدى الحياة، نظرا لارتفاع سعره، لكن الأسبرين هو البديل.