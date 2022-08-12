معارك «أحلام» مع السرطان لم تمنعها من التفوق بالثانوية العامة: قولت هكمل المشوار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«السرطان الخبيث لما بيجي للواحد بيموت، بس أنا قولت عاوزة أكمل، ومش عاوزة أنهي حياتي دلوقتي»، كلمات مؤثرة تحمل الكثير من العزيمة والتحدي، لدى أحلام سعد الباشا، محاربة السرطان، التي روت قصتها مع المرض اللعين ورحلة تفوقها في الثانوية العامة، خلال تقرير ببرنامج «مصر تستطيع»، المعروض على شاشة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق.

صعوبات واجهت أحلام

صعوبات واجهت «أحلام» في رحلة محاربتها لمرض السرطان، لكن ما يصبرها ويعطيها الأمل، أنها ما زالت تتطلع لمستقبلها، وما ينتظرها في الغد من نجاح، إذ تقول: «عيش وانبسط واعمل كل اللي نفسك فيه، كأن مفيش حاجة، صاحب المرض وأخرج معاه».

بدأت رحلة كفاح الفتاة مع مرض السرطان منذ 2016، إذ ظهر لديها في عظمة الأنف، ووقتها لم تكن تعرف، وعلمت بإصابتها بالمرض اللعين، حينما سقط شعرها بأكملة فجأة، حيث مكثت في المستشفى لمدة شهرين، ودخلت في حالة اكتئاب حادة، ثم تأقلمت مع الوضع، وخضعت للعلاج عام ونصف، بواقع 17 جلسة كيماوي، و32 جلسة إشعاع، وتعافت في النهاية.

يحكي سعد الباشا، والد الفتاة، تفاصيل عودة مرض السرطان لابنته مر أخرى بعد علاجها، إذ أدى السرطان لكسر جمجمتها، متجهه للمخ، بعد ذلك جرى إزالة الورم، وخضعت لـ6 جلسات كيماوي و10 جلسات إشعاع، وفي هذه المرة كانت ترفض العلاج، لكنها خضعت في النهاية: «قالت أنا هتعالج علشانكم مش علشاني».

رد فعلها بعد نتيجة الثانوية العامة

عن تفوقها الدراسي وحصولها على مجموع 89% في الثانوية العامة، قالت «أحلام» إن والدها هو من اطلع على نتيجتها، وأرسلها لوالدتها عبر «واتساب»: «مكنتش فرحانة، لأن ساعتها كنت في المستشفى، لو كنت بصحة كويسة، كنت هصوت من الفرحة».