لماذا يجب على الحوامل تلقي مصل الإنفلونزا قبل الشتاء؟.. حائط صد الفيروسات

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة كبيرة من الخوف تسيطر على العديد من السيدات خلال فترة الحومل، وتدفع بعضهن إلى إلغاء خطوة تلقي لقاحي كورونا والإنفلونزا الموسمية، التي تحميهن من الأمراض والفيروسات، خوفًا من الأعراض الجانبية، رغم توصيات الأطباء ووزارة الصحة، بضرورة تناول تلك اللقاحات للوقاية من الإصابة بالأمراض.

لقاح الإنفلونزا الموسمية يحمي الحوامل

في إطار خطط وزارة الصحة والسكان، لتوفير لقاحات المضادة للفيروسات، خاصة المرتبطة بفصل الشتاء، أعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية، استعدادا لاستقبال شتاء 2022-2023، داخل المركز الرئيسي للشركة.

ورغم تخوف السيدات الحوامل من تلقي اللقاحات، إلا أن وزارة الصحة، أوصت بضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا السنوي للحوامل، لكونهن الأكثر عُرضة للتعرض والإصابة بالفيروسات الموسمية خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى أن تكوين المناعة يستغرق ما يقرب من أسبوعين، بعد الحصول على المصل، موجهة بأهمية التطعيم قبل موسم الإنفلونزا حتى يستفاد الجسم منه.

كانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت في تقرير رسمي، إمكانية إرضاع الأم لرضيعها، حال إصابتها بفيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين جيدا، قبل ملامسة الطفل، مشيرة في الوقت ذاته إلى ضرورة حصول السيدات خلال فترة الحمل على لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أنّ جميع اللقاحات فاعلة وآمنة ولا داعٍ للخوف أو القلق بشأنها.

هل اللقاح خطر على الحوامل والمرضعات؟

أكد الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد، إن لقاحي الإنفلونزا الموسيمية أوكورنا، لا يمثلان خطورة مُطلقًا على فئتي الحوامل والمرضعات، أو حتى من يخططن للحمل: «التطعيم أمان للحوامل، بعد 3 شهور من الحمل».

وأشار «حسن» خلال حديثه لـ«هُن»، أن جميع أنواع التطعيمات المتوفرة لا يوجد بها أي ضرر على الحوامل، كما أنه أمن للغاية لفئة المرضعات أيضًا، ولا يشكل خطورة على اللائي يخططن للحمل خلال الفترة المقبلة.

أين يوجد لقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد؟

وفقًا لما ذكرته الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، فإنه من المقرر توزيع كميات من لقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد، على جميع الفروع طبقا لمقاييس سلسلة النقل المبرد، التي تضمن سلامة اللقاح.

وذكرت أن سعر الجرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد، يبلغ 190 جنيها، إضافة إلى خدمة التطعيم وقيمتها التي تتكلف 10 جنيهات.