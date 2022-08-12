إسعاد يونس وفاروق الباز يحتفلان بـ«مونيكا» محاربة السرطان بعد تفوقها في الثانوية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، والفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، على شاشة «DMC» بالطالبة مونيكا رامي، محاربة مرض السرطان، والمتفوقة دراسيا، بعد حصولها على مجموع 91% في الثانوية العامة.

إسعاد يونس وفاروق الباز يشيدان بـ«مونيكا»

أشادت إسعاد يونس بوصف الدكتور فاروق الباز للطالبة مونيكا رامي، بأنها حفيدة ملكات مصر العظيمات، خلال اتصالهما الهاتفي اليوم الجمعة، ببرنامج «مصر تستطيع»، المعروض على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، لتهنئة الطالبة بتفوقها الدراسي ومحاربتها مرض السرطان.

وقالت إسعاد يونس: «تعبير الدكتور فاروق لمسني، بأن مونيكا حفيدة ملكان مصر العظيمات، واللي أدونا أجيال كتيرة زي مونيكا، وأكيد دكتور فاروق شاف في الغربة النماذج المصرية العظيمة، مهما كانت المحن اللي بيمروا بيها، أو قدر التعليم اللي حصلوا عليه، هما بيعرفوا معنى المهارة والتفوق والتميز بشهادة قد تكون مش مزاجه فيها».

فاروق الباز: إسعاد يونس إحدى حفيدات ملكات مصر العظيمات

ورد عليها الدكتور فاروق الباز، قائلا بأن الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، هي أيضا إحدى حفيدات مصر العظيمات، متابعة: «إحنا مش بنحيي نساء مصر كما يجب، نساء مصر عليهم تعظيم سلام، وإحنا كرجالة المفروض ننحني لقدواتنا اللي هما نساء مصر».

وطلبت إسعاد، من الباز، استضافته ببرنامجها، قائلا لها: «أنا بسعد جدا في كل الحاجات اللي بتسجليها».