حالة وحيدة لتناول القهوة تزيد من خطر إصابتك بأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في حين أن العديد من الأشخاص لا يمكنهم التخلي عن فنجان القهوة صباحًا، كشفت دراسة جديدة أن الإفراط في تناولها يمكن أن يكون ضارًا بصحة القلب.

في أول دراسة وراثية في العالم، أشار باحثون من المركز الأسترالي للصحة الدقيقة بجامعة جنوب أستراليا أن الإفراط في استهلاك القهوة على المدى الطويل (6 أكواب أو أكثر يوميًا) يمكن أن يزيد من عدد الدهون في الدم لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير، وفقًا لموقع "indiatimes".

واستخدمت الدراسة بيانات من 362،571 مشاركًا، تتراوح أعمارهم بين 37-73 عامًا، لإجراء تحليلات شاملة.

وتقول الباحثة إلينا هيبونين: "في هذه الدراسة، نظرنا في الارتباطات الوراثية والمظاهر بين تناول القهوة وملامح شحوم البلازما، الكوليسترول والدهون في الدم، ووجدنا دليلًا سببيًا على أن استهلاك القهوة المعتاد يساهم في صورة دهنية ضارة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، إضافة إلى ذلك، كلما زاد تناولها بصورة مفرطة، ارتفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأشارت إلى أن "المستويات العالية من الدهون في الدم هي عامل خطر معروف لأمراض القلب، ونظرًا لاحتواء حبوب البن على مركب قوي جدًا يسمي (كافستول) يرفع نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

ويتواجد الكافستول بشكل أساسي في القهوة الفرنسية، القهوة التركية واليونانية، الإسبريس، اللاتيه، الكابتشينو.

لذا من الضروري للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو الذين يشعرون بالقلق من الإصابة بأمراض القلب، تجنب الإفراط في القهوة، واختيار نوع القهوة بعناية.

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