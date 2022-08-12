منها الخوخ.. فواكه بها سكر طبيعي قليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لتناول الفاكهة أهمية كبيرة، لإضافة الفيتامينات الأساسية والمعادن والألياف والماء إلى نظامك الغذائي، غير إن بعض الأنواع تحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية (الفركتوز) مقارنة بغيرها.

ولا يدرك كثيرون أن الفواكه تحتوي على كميات مختلفة من السكر، فبعضها تحوي نسبا قليلة والأخرى كثيرة.

فيما يلي مجموعة من الفواكه قليلة السكر ولكنها غنية بالمغذيات والفوائد الصحية وفقا لموقع لايف ساينس.

- الخوخ

على الرغم من حلاوته، إلا أن حبة متوسطة الحجم تحتوي فقط على نحو 13 جراما من السكر.

الخوخ مصدر جيد لفيتامين "سي" وكذلك مادة "بيتا كاروتين"، وهي مضادة للأكسدة، ويمكن أن تقلل من تلف الخلايا وتدعم الصحة العامة.

ويعتبر الخوخ أيضا مصدرا للبوتاسيوم، الذي يلعب دورا رئيسيا في وظيفة العديد من أعضاء الجسم وكذلك نظامنا العصبي.

- الفراولة

تحتوي ثماني حبات فراولة متوسطة الحجم على نحو 8 جرامات من السكر فقط، وتحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة للوقاية من السرطان وتعزيز صحة القلب.

- التوت الأسود

فاكهة مليئة بالمواد الكيميائية النباتية المفيدة، المضادة للالتهابات والميكروبات، كوب واحد من التوت الأسود يحتوي على 7 جرامات فقط من السكر، كما أنه التوت مصدر جيد للألياف والفيتامينات "سي" و"إي" و"ك".

- الجريب فروت

خيار رائع لوجبة الفطور، نصف حبة جريب فروت تحتوي على 8.5 جرام من السكر.

وبحسب دراسة نشرت في مجلة "Journal of Medicinal Food" فإن تناول نصف حبة قبل الوجبات يساعد في فقدان الوزن.

ولكن هناك ملاحظة مهمة، إذ إن الجريب فروت يتداخل مع امتصاص بعض الأدوية، مثل أدوية الكولسيترول أو خفض ضغط الدم، لذا من الأفضل استشارة الطبيب قبل إضافتها إلى نظامك الغذائي.

- التفاح

تحتوي تفاحة واحدة متوسطة الحجم على 19 جراما من السكر، وتتكون هذه الفاكهة من نحو 86% ماء، إضافة إلى العناصر الغذائية المتنوعة في التفاح، فإنه يساعد في النوم وحالات الإمساك.

- البرتقال

كل برتقالة عادية تحتوي على 12 جراما من السكر تقريباً، كما أنها غنية بفيتامين سي والألياف، ولكن كوبا من عصير البرتقال يحتوي على ضعف كمية السكر وثلث الألياف.

ويحتوي البرتقال على العديد من المواد الكيميائية النباتية المختلفة، بما في ذلك مركبات الفلافانول، التي ترتبط بصحة الجلد وتحسين وظائف المخ.

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