أم لـ4 أطفال تحصل على الثانوية العامة بعمر 36 سنة.. «سارة» أحلامها كبيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يمنعها زواجها المبكر وإنجابها لـ4 أطفال من التمسك بحلمها في دخول الثانوية العامة، والتقدم للكلية التي تحلم بها، وتدرس القانون وتكون من أشهر المحاميات في مصر، ورغم ما عانته من ظروف صحية شاقة طوال فترة الدراسة، إلا أن «سارة»، تمكنت من النجاح ومساعدة أولادها في دراستهم أيضا.

سارة تعود للدراسة في الثانوية العامة

كانت «سارة» تحلم بدخول كلية الحقوق، وتدرس القانون، وحاولت التقدم للتعليم المفتوح، لكنها لم توفق في تلك الخطوة: «في ناس ساعدوني وقالولي إن اسأل في مديرية التربية والتعليم، وقدمت لأولى ثانوي ودخلت الثانوية العامة، وهدفي دراسة القانون، والحمد لله اتخرجت النهاردة، وهدخل كلية الحقوق».

بتذاكر لنفسها ولأولادها وزوجها بيساعدها

«تمكنت من تحقيق المعادلة الصعبة»، تواصل «سارة»، سرد قصتها خلال استضافتها في برنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على فضائية «DMC»، قائلة: «كنت بذاكر لنفسي ولأولادي في وقت واحد، وقدرت أنجح وأولادي ينجحوا، وكنت قلقانة من امتحانات الثانوية العامة بس زوجي كان دايما بيشجعني في كل وقت».

يوم ظهور نتيجة الثانوية العامة

عن يوم ظهور نتيجة الثانوية العامة، تقول سارة: «فضلت صاحية قبل ظهور النتيجة بيوم، مش قادرة أنام، وزوجي شاف النتيجة وكنا فرحانين جدا بنجاحي، وفعلا فترة الدراسة كانت صعبة، وأصيبت بكورونا في أولى ثانوي، وبجلطة في ثانية ثانوي، وعملية المرارة في ثالثة ثانوي، وكنت معتمدة على منصات التعلم الإلكترونية، ونجحت بدون دروس خصوصية».

دعم الزوج لزوجته

يوضح زوجها أشرف علي، باحث الدكتوراه في كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، أن زوجته طلبت دخول الثانوية العامة، وكانت قادرة على تحقيق المعادلة في التوازن بين البيت والدراسة: «كنت دائما بقول لها إن مش مطلوب منها حاجة، وإنها بتعمل ده زيادة منها، وأيا كان مجموعها إحنا راضيين، وكنت بشتري لها المذكرات وبساعدها على المذاكرة».