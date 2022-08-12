فيديو مؤثر لـ المذيعة لمياء فهمي عبد الحميد بعد إعلان مرضها: اللي وعد بشيء ينفذه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت المذيعة لمياء فهمي عبد الحميد، محركات البحث على مواقع الإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب تعرضها لوعكة صحية شديدة، إذ أعلنت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إصابتها بالتهاب رئوي، أدى إلى نقلها للمستشفى في الحال.

فيديو المذيعة لمياء فهمي عبد الحميد

نشرت المذيعة لمياء فهمي عبد الحميد، اليوم الجمعة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو مقتطع من إحدى حلقاتها، تتحدث عن قوة الكلمة، وأنها بمثابة عهد وعقد، حتى إن كان غير مكتوب، قائلة: «اتعلمنا زمان إن الكلمة عهد، وزيها زي العقد، مش لازم تكون عقد مكتوب، وإن اللي وعد بشيء لازم ينفذه، ومنوعدش بحاجة مش هنقدر عليها».

وعلى الفور تعاطف المتابعون مع الفيديو التي نشرته «لمياء»، خلال التعليقات التي تحولت لدعوات لها بالشفاء وتخطي المحنة، والتخلص العاجل من الألم التي تشعر بها إثر مرضها.

مرض المذيعة لمياء فهمي عبد الحميد

كان الدكتور حسام موافي، تحدث من قبل، عن مرض الالتهاب الرئوي، التي تعاني منه المذيعة لمياء فهمي عبد الحميد، مؤكدًا أنه يقلل من كمية الهواء للرئتين، نتيجة دخول كمية كبيرة من الأتربة أو الدخان أو الأبخرة والجزيئات، التي تدخل إلى الرئة، وتسبب ضيق الشعب الهوائية، وتقلل كمية الأكسجين في الدم، لذلك يجب الابتعاد عن تلك المؤثرات.

وأضاف «موافي» خلال حديثه في تصريحات تليفزيونية: «الالتهاب الرئوي هو تعب أنسجة الرئة، وهو أخطر من الالتهاب الشعبي، وسبب الالتهاب الرئوي، قد ينتج بسبب كورونا أو فيروس الإنفلونزا الموسمية.