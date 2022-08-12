6 أسباب وراء تنميل الذراعين.. متى تستدعي زيارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يمكن أن يؤدي مجرد الجلوس أو النوم في وضع خاطئ إلى تقييد تدفق الدم أو الضغط الزائد على العصب، ما يسبب تخدير أو تنميل الذراع.

ويشير تنميل الذراع غير المبرر إلى حالة صحية أساسية، مثل تلف الأعصاب أو الانزلاق الغضروفي أو النوبة القلبية.

فيما يلي، 6 أسباب وراء الإصابة بتنميل الذراعين، ومتى يجب استشارة الطبيب، وكيف يمكنك تجنب حدوث ذلك، وفقًا لموقع "medicalnewstoday".

1. ضعف الدورة الدموية:

يمكن أن يسبب ضعف الدورة الدموية تنميلًا ووخزًا في الذراعين واليدين والساقين والقدمين.

ويتسبب انخفاض تدفق الدم في ظهور أعراض أخرى، مثل:

اليدين والقدمين الباردة.

بشرة شاحبة للغاية أو زرقاء اللون.

تورم في الساقين والكاحلين والقدمين.

إعياء.

آلام المفاصل أو العضلات.

2. اعتلال الأعصاب المحيطية:

يسبب اعتلال الأعصاب المحيطية مجموعة من الأعراض، اعتمادًا على الأعصاب التي يؤثر عليها، بشكل عام، قد يعاني الأشخاص المصابون من:

خدر أو وخز في الذراعين أو اليدين أو الساقين أو القدمين.

زيادة الحساسية وتغيرات درجة الحرارة.

ضعف العضلات.

ارتعاش العضلات لا يمكن السيطرة عليها.

فقدان العضلات.

التعرق المفرط.

الشعور بالحرارة أو البرودة.

3. متلازمة مخرج الصدر:

تشير هذه المتلازمة إلى مجموعة من الحالات التي تضغط على الأعصاب والأوعية الدموية.

قد يعاني الأشخاص المصابين من تنميل أو وخز في اليد، بالإضافة إلى ضعف في الرقبة أو الذراع.

يمكن أن تساعد تمارين العلاج الطبيعي التي تقوي عضلات الصدر والظهر على تحسين وضع الشخص وتقليل الضغط على الأعصاب والأوعية الدموية التي تمر عبر مخرج الصدر.

4. القرص الغضروفي:

يحدث عندما تنزلق النواة الرخوة للقرص المنفتق عبر شق في الجزء الخارجي منه.

يمكن للقرص الغضروفي أن يضغط على الأعصاب المحيطة، ما يسبب تنميلًا أو ألمًا في الذراع.

5. النوبة القلبية:

تحدث النوبة القلبية عندما لا يتلقى القلب كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين، إضافة إلى، يؤدي تراكم الجلطة الدموية أو اللويحات إلى انسداد جزئي أو كامل في واحد أو أكثر من الأوعية الدموية التي تغذي القلب، ما يسبب الإصابة بالنوبة القلبية.

6. نقص فيتامين ب 12:

وفقًا لموقع "برايت سايد"، يحافظ فيتامين ب 12 الموجود بشكل طبيعي في اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان على صحة الأعصاب وخلايا الدم، لذا يمكن أن يتسبب نقصه في الجسم في حدوث مشاكل عصبية، والتي قد تظهر من خلال الإحساس بضغط أو وخز.

- متى يجب استشارة الطبيب ؟

يجب على الأشخاص الذين لديهم مخاطر عالية أو تاريخ من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، الذهاب إلى الطبيب المختص على الفور، لتلقي العلاج المناسب، إذا كانوا يعانون من تنميل أو وخز غير مبرر في الذراعين.

أيضًا، يشير التنميل المستمر في الذراع دون سبب واضح إلى وجود مشكلة طبية قد تتطلب علاجًا طبيعيًا أو جراحة.

- كيفية تجنب حدوث ذلك؟

1. تحسين وضعية نومك:

ضع الذراعين واليدين بشكل صحيح، وتجنب ثنيهما تحت الجسم، حاول إبقاء الرسغين مستقيمين لضمان تدفق الدم بسلاسة، فيجب أن تنام مع وضع ذراعيك على جانبيك، بدلًا من رفعهما فوق رأسك، لمنع ضعف الدورة الدموية باتجاه اليدين، وتجنب وضع الجنين، حيث إن ثني الذراعين والأكواع يمكن أن يضغط على الأعصاب.

2. اتباع أسلوب حياة صحي:

يساعد القيام بالتمارين الرياضية بانتظام دعم صحة القلب والأوعية الدموية، كما تساهم أيضاً عادات الأكل الصحية في تجنب نقص الفيتامينات وتقليل آلام الأعصاب.

3. علاج المشاكل الطبية:

للأعراض الشديدة أو المزمنة، على الذهاب إلى الطبيب المختص لتأكيد ما إذا كان التنميل ناتجًا عن حالة طبية موجودة، ولتلقي العلاج المناسب.

4. ابحث عن العلامات التحذيرية التي تتطلب اهتمامًا فوريًا:

يمكن أن يكون التنميل المفاجئ أيضًا علامة على حدوث سكتة دماغية، لذلك إذا كان التنمل مصحوبًا بدوخة وشلل وصعوبة في التحدث وفقدان التوازن وصداع شديد، فاطلب المساعدة في حالات الطوارئ.

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