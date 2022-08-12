"لازم تتغيّر".. 4 أشياء لا تقولها لمواليد برج الأسد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

مواليد برج الأسد يتمتعون بالثقة بالنفس والاستقلالية، وفي بعض الأحيان، العناد والأنانية، حيث إن لكل برج عيوب.

لكن هناك أشياء يجب ألا تقولها أبدًا لمواليده للحفاظ على علاقتكما، وفقا لما ورد في موقع "pinkvilla".

- يجب أن "تهدأ":

عادة ما يكون برج الأسد هادئًا ومتماسكًا ولكن عندما يغضب، يكون ذلك لسبب، وبالتالي لا يحب أبدًا أن يُطلب منه الهدوء، لأنه يعرف أن غضبه له ما يبرره.

- فكّر "كويس":

الأسد بطبيعته مفكر جيدًا، فهو يحاول دائمًا البحث عن حل لكل مشكلة ويكره طلب المساعدة، ولهذا السبب يحاول استبطان المواقف وتحليلها بنفسه، وبالتالي ينخرط في الإفراط في التفكير.

- لازم تتغير:

أصحاب برج الأسد لا يمكنهم تحمل النقد بسهولة حتى من أقرب الأشخاص إليهم، لذلك احذر ولا توجه لهم أي أحاديث عن الانتقادات.

- أنت بحاجة إلى المساعدة:

لديهم رأي قوي جدًا عن أنفسهم، لذا فهم لا يحبون أحد يخبرهم بأنهم يحتاجون إلى المساعدة من الآخرين.

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