لديها طفلتين.. من هي البلوجر لينا الهاني التي توقيت في حادث أليم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة البلوجر اللبنانية لينا الهاني، إثر تعرضها لحادث سير أليم في الكويت أمس الخميس.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام، وصلت طواقم الإسعاف إلى مكان الحادث، التي عملت على نقلها إلى أحد المستشفيات القريبة إلا أنها فارقت الحياة على الفور.

من هي لينا الهاني؟

-هي ناشطة اجتماعية، وعارضة أزياء، وصاحبة متجر كبير لمستحضرات التجميل.

-ولدت لينا ونشأت في دولة الكويت، ولكنها تحمل الجنسية اللبنانية.

-تعتبر من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت، ولديها عدد كبير من المتابعين على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

-تبلغ من 34 عاما، وهي أيضًا أم لطفلتين.

وتصدر اسم لينا الهاني الساعات الماضية التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث عبر محرك البحث "جوجل"، وكان آخر ما نشرته على حسابها الشخصي صورة لها من حفل حضرته قبل ساعات قليلة من وفاتها، وعلق عليها المتابعون، معربين عن صدمتهم بخبر وفاتها.

نعى ابنتيها

ونعت "ليا ولاميتا قانصو" والدتهما اليوتيوبر الراحلة لينا الهاني، إذ نشرت لاميتا الابنة الصغرى، مجموعة من الصور التي جمعتها ووالدتها، عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام" وعلقت عليها بعبارة "ارقدي بسلام يا أمي".

أما "ليا،"الابنة الكبري، فنشرت هي الأخرى عدة صور جمعتها بوالدتها الراحلة وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وأرفقتها بكلمات حزينة قالت خلاها: "اسمحوا لي أن أخبركم جميعًا عن الملاك الذي طار إلى الجنة، ماما، أتمنى أن أتمكن من إرسال رسالة نصية إليك مرة أخيرة وأخبرك أنه يجب أن تكوني الأكثر فخرًا بنفسك".

وتابعت لاميتا قائلة: "لأنك منحتني ولاميتا أسعد حياة وذكرى أم مدهشة. أنت معروف أنك محبوبة من قبل الكثير من الناس، كنت أنتظر اللحظة التي أراك فيها وأعانقك مرة أخرى".

وأضافت: "لقد كنتِ ملاكًا منذ اليوم الأول، ورأيتك تذرفين الدموع من أجلنا، وتعملين من أجلنا، في أسوأ أيامي، جلست ونمت بجواري. أنت الشخص الأكثر راحة الذي يمكن أن يتخيله الإنسان في حياته".

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