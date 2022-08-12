حكاية أول امرأة سعودية تعمل في تلميع السيارات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

أثار مقطع فيديو لمقابلة أول امرأة سعودية تعمل في مجال تلميع السيارات، حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومقطع الفيديو جاء ضمن مقابلة على قناة السعودية الرسمية، عبرت فيه ندى حمبظاظة عن شغفها بالسيارات، وهي حاصلة على لقب مستشارة السيارات، وهي أول رئيس نادي سيارات مخصص للسيدات، كما أنها صاحبة البرنامج الأول الخاص بتوعية النساء حول ميكانيكا السيارات تحت شعار "لتقودي بأمان".

وقال عبر لقائه ببرنامج "صباح السعودية": "المجال جديد، لا توجد سعوديات يلمعن سيارات لا يوجد سعودية تملك مركز تلميع سيارات بمادة وكالة حصرية في المملكة فأنا أحب أكون مميزة بأول حاجة.."

وأضافت أنها منذ الصغر لديها شغف كبير تجاه السيارات، حيث كانت تميل إلى شراء الألعاب على شكل سيارات بدًلا من الألعاب الأخرى، كما أنم وجود ورشة سيارات أسفل منزلهم، زاد من فضولها ونمى بداخلها رغبة التعلم.

وأوضحت ندى حمبظاظة، أنها حصلت رخصة القيادة عند إتمامها الـ 17 عامًا، وكانت في ذلك الوقت تعيش خارج السعودية، كما شاركت في "سباق الراليات"، مع العلم أنه كان مخصص للسيدات.

وتعتبر من أول النساء السعوديات التي تشارك به، وعادة ما تفتخر بذلك الرالي نظرًا لمواجهتها صعوبات كبيرة كانت تضغط عليها وكادت أن تنسحب، ولكن حصولها على الدعم القوي من أهلها وزوجها ساعدها في الحصول على المركز الأول في فئة PR.

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