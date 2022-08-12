حماتها السبب.. "خنافة" بين عروسين بعد يومين من الزواج بسبب التكييف (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

تمر جميع العلاقات الزوجية بالعديد من المشاكل، منها ما يمكن التغلب عليه وحله، ومنها ما يصعب تجاوزه، لكن عندما تعلم هذا الموقف البسيط الذي حدث بين عروسين لم يمر على زواجهما سوى يومين فقط، ستصاب بالذهول.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزوجين في مقاطعة خنان بشمال الصين، يتشاجران بسبب التكييف، ما أثار جدلًا كبيرًا في الصين، وفق ما أورد موقع "scmp".

وسادت حالة من الشجار والصراخ بينهما، إذ حاولت الزوجة تشغيل مكيف الهواء خلال موجة الحر التي تشهدها البلاد، وتصل 41 درجة مئوية.

ورفضت حماتها تشغيله، قائلة إنه سيستهلك كهرباء كثيراً، ودخلت المرأتان في جدال، حتى غادرت الحماة المنزل في نهاية الخلاف غاضبة.

وعندما عاد الزوج إلى المنزل منتصف الليل، اشتكت إليه امه مما حدث بينها وبين زوجته، ما أدى إلى اندلاع شجار بين العروسين، الذين كانا متزوجين منذ يومين فقط.

وانتشر مقطع فيديو للشجار بينهما على أحد منصات التواصل الاجتماعي في الصين، وظهر فيه الزوج يصرخ في زوجته التي صوّرت النزاع بينهما.

وسألت الفتاة زوجها عما إذا كان سيدعمها في خلاف حماتها، لكن الزوج تجاهل السؤال واستمر في سباب عروسته التي كانت تحاول التحدث لكن دون جدوى.

وشهدت مقاطعة سيتشوان، الواقعة جنوب غرب الصين، أكبر عدد من حالات الطلاق التي بدأت هذا العام، حيث تقدم 45 ألف أزواج بطلب للانفصال، وشهدت مقاطعتا قوانغدونغ وخينان نحو 33 ألف حالة طلاق لكل منهما.

في عام 2021، أصدرت الحكومة الصينية قانونا يتطلب من الأزواج الخضوع "لفترة تهدئة" مدتها 30 يوما في محاولة لخفض معدل الطلاق في البلاد.

عندما يقدم الزوجان طلبا للطلاق، يجب عليهما الانتظار لمدة 30 يوما ثم يؤكدان ما إذا كانا يرغبان في المضي قدما في الانفصال، يسمح لهم بسحب أوراق الطلاق الخاصة بهم في أي وقت خلال تلك الفترة.

في عام 2021، كان هناك 2.139 مليون حالة طلاق، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 42.7% عن عام 2020.

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