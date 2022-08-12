أول تعليق من «شهد» صاحبة فيديوهات «الإسدال» الكوميدية: هبقى دكتورة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بفيديوهاتها القصيرة وحركتها السريعة بالإسدال وارتداء نظارة الشمس السوداء، استطاعت أن تلفت إليها الأنظار ويتابعها الآلاف على مواقع السوشيال ميديا، منذ أقل من عام تقريبًا لم يكن أحدًا يعرف «شهد» الملقبة بفتاة الاسدال والنظارة السوداء، لكنها بمحتواها الخفيف والكوميدي دخلت سريعًا إلى القلب، وكانت الفكرة في البداية سخرية وتصميم حركاتها الخاصة بالأغنية التي تعجبها، لتجدت نفسها بين صانعي المحتوى الساخر عبر «تيك توك» و«فيسبو» بين يوم وليلة.

«شهد» بين المحتوى الساخر وحلم الطب

لم يكن هدفها في البداية تقديم محتوى ساخر، إذ تسعى ابنة الـ 14 عامًا التي ما زالت في الصف الثاني الاعدادي، لهدف آخر وهو أن تصبح طبيبة، وقالت شهد أحمد لـ«هن»: «ماكنتش ناوية أنزل الفيديوهات على السوشيال ميديا، أنا كنت بعملهم في البداية بين أهلي وأصحابي، بس بعد محاولات كتير مع أهلي وافقوا وفرحت أوي بردود فعل الناس، لكن في الحقيقة أنا عايزه أكمل في هدف تاني وأدخل طب».

بداية «شهد» في تقديم الحركات الساخرة

حبها للحركات التمثيلية والفن، جعلها تتجه إلى تصوير المحتوى الخاص بها، من خلال قيامها ببعض الحركات الساخرة على بعض الأغاني عبر «تيك توك»، ولهذا استطاعت بخفة دمها جذب الانتباه إليها، قائلة: «بحس إني حابه تأليف كل حركة خفيفة على الأغاني اللي بحبها، وابتديت أنفذ ده بحركات تمثيلية ونشرته في فيديو، واتصدمت أن الفيديو جاب المشاهدات دي كلها، والمتابعين وصلوا لـ 140 ألف في أقل من أسبوع، وكان أكتر حاجة مفرحاني أن الناس حبت المحتوى الساخر اللي بقدمه».

نالت «شهد» إعجاب رواد السوشيال ميديا، الذين لقبوها بفتاة الإسدال والنظارة السوداء كونها تؤدي حركاتها التمثيلية على الأغاني وهي ترتدي الإسدال ونضارة سوداء، وتلقت دعمًا كبيرًا من المتابعين بسبب خفة ظلها وروحها المرحة، لتكمل في نفس المحتوى بدون إسفاف أو حركات مستفزة مثلما يفعل البعض.