«ندى» أول فتاة سعودية تعمل في تلميع السيارات: «بقضي يومي بين الشحم والزيوت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وسط مجتمع يعيش وفق ضوابط وعادات وتقاليد، تُمنع الفتيات والسيدات من الخروج من المنازل، والعمل في أعمال شاقة تنافس الرجال، إذ رفعن شعار التغلب على الصعوبات للوصول إلى مركاز القمة والمساهمة في دفع عجلة النقدم والتطور، وكانت آخرهن ندى حمبظاظة، أول سعودية تحصل على لقب مستشارة سيارات وتعمل في مجال التلميع والشحم والزيوت، لتبرهن أن السيدات قادرات على تحدي الصعاب ومنافسة الرجال بقوة.

أول سعودية تعمل في مجال تلميع السيارات

لم تلتفت السعودية ندى حمبظاظة إلى أنوثتها مثلما تفعل البعض، بل قررت خوض معركة كبيرة ودخول عالم تلميع السيارات والعمل وسط الشحوم والكفرات والزيوت ذات الروائح النفاذة، التي ربما تؤثر على مظهرها، إذ اختارت عملا شاقًا ومجال لم تعمل به فتاة قبلها، ما جعلها تصمم على افتتاح مركز تلميع للسيارات.

السعودية ندى حمبظاظة، روت كواليس المهنة الشاقة التي قررت العمل بها، ومنافسة «أسطوات» الرجال في مهنة تلميع السيارات، خلال برنامج «صباح السعودية»، إذ تحدثت عن كواليس حصولها على رخصة قيادة السيارات وهي في عمر الـ17، حينما كانت تعيش خارج المملكة السعودية، والمهنة التي أثارت فضولها وشغفها منذ أن كانت في مرحلة الطفولة، فلم تكن تهوى شراء العرائس والألعاب مثل باقي الفتيات، ما أثار فضول أسرتها بعدما اكتشفوا ميلها لروائح الزيوت والشحم والكفرات.

كما تعتبر ندى حمبظاظة، أول رئيس نادي سيارات مختص بالسيدات في المملكة العربية السعودية، وصاحبة أول برنامج توعوي للسيدات حول ميكانيكا السيارات، الذي يُعرف باسم «لتقودي بأمان»، على اليوتيوب وأول سعودية تعمل في مجال تلميع السيارات.

«كان لدي شغف بالسيارات منذ أن كنت طفلة، كنت أرى أفراد عائلتي يعتنون بسياراتهم وقضيت الكثير من الوقت معهم»، بهذه العبارة بدأت الشابة السعودية الحديث عن عملها الشاق، إذ تضيف: «أفهم أكثر من معظم الإناث، على الأقل في المصطلحات المتعلقة بالسيارات، لست ميكانيكية لكني أعرف أساسيات الصيانة، أحاول كسب الخبرات بشكل مستمر من خلال متابعة موقع الفيديوهات يويتوب».

تشجيع زوجها وأسرتها

تشعر الفتاة السعودية بالفخر، كونها عملت بمهنة شاقة كانت حكرًا على عالم الرجال، بل استطاعت التفوق عليهم أيضا، إذ كانت من أوائل المشاركات في «رالي جميل» للسيدات، الذي يعد رالي ملاحي صحراوي مخصص للسيدات في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية، الذي كان بين 17 و19 مارس من العام الجاري2022، إذ تقول: «واجهت صعوبات لدرجة أني فكرت في الانسحاب، لكن بفضل دعم أهلي وزوجي أكملت وحصلت على المركز الأول في تصنيف فئة PR».