احذر هذه العلامة.. الألم في قدمك ليلا يكشف إصابتك بمرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن يهاجم التهاب المفاصل أي مفصل في الجسم، بما في ذلك مفصل القدمين، لذلك عليك الحذر لأن الشعور بالألم في منتصف الليل علامة على إصابتك بهشاشة العظام.

هناك 33 مفصلاً في القدم، والتي يمكن أن تكون مؤلمة بسبب هشاشة العظام، ما هي أعراض الحالة الصحية؟ وكيف يمكن التعامل مع الألم بشكل أفضل؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

أشارت المنظمة الخيرية البريطانية لالتهاب المفاصل، إلى أن الشعور بالألم في قدميك ليلاً يمكن أن يكون مؤشراً على الحالة، على وجه الخصوص، لهشاشة العظام ثلاثة أعراض شائعة، وهي: ألم وتورم في المفاصل المصابة؛ تصلب، خاصة إذا لم تتحرك منذ فترة؛ والمفاصل تبدو أكبر من الشكل الطبيعي.

يمكن أن يسمع بعض الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل العظمي صرير أو طحن الأنف عند تحريك أقدامهم وكاحليهم، وقد يشعر الشخص المصاب بالحالة الصحية أيضًا بعدم الثبات أثناء الوقوف على قدميه.

ما هو المفصل؟

المفصل هو جزء من الجسم تلتقي فيه عظمتان أو أكثر، والتي تمر عادةً بدورة من التلف والإصلاح خلال العمر، عندما تغير عملية الإصلاح شكل المفصل أو هيكله، تُعرف باسم هشاشة العظام، يتسبب هذا في تلف الغضروف، وهو سطح صلب ولكنه زلق يسند نهاية العظام.

عادة، يكون الغضروف في مكانه لمساعدة العظام على التحرك ضد بعضها البعض دون احتكاك، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي تلف الغضروف إلى احتكاك العظام ببعضها البعض، مما يسبب الألم والتورم.

يمكن أن تتسبب عملية الإصلاح الخاطئة أيضًا في تكوين زيادات تحفيز على حافة العظام، مما يؤدي إلى تغيير شكل المفصل، في بعض الأحيان تنفصل العظام والغضاريف وتطفو في المفصل، مما يسبب المزيد من الانزعاج.

إذا كنت تشك في الإصابة بالفصال العظمي، فيجب زيارة طبيبك لمناقشة مخاوفك.

إدارة الألم

على الرغم من أنه قد يبدو غير منطقي، إلا أن التمارين يمكن أن تحسن التهاب المفاصل عن طريق "تغذية غضروف مفاصلك".

للمساعدة في علاج الأعراض المؤلمة للحالة، قد يكون من المفيد تناول الباراسيتامول قبل البدء في التمرين.

يتم تشجيع ثلاثة أنواع من الأنشطة بشدة للتعامل مع هشاشة العظام:

التمدد - للمساعدة في الحفاظ على نطاق الحركة في المفاصل وتحسينه.

التقوية - للمساعدة في الحفاظ على قوة العضلات والمفاصل ودعمها.

اللياقة الهوائية - نشاط يزيد من معدل ضربات القلب.

يمكن أن يؤدي الحفاظ على وزن صحي أيضًا إلى تقليل الألم الذي تشعر به القدم بسبب هشاشة العظام.

تضع زيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم 25 أو أكثر) ضغطًا إضافيًا على المفاصل في القدمين والكاحلين.

الأحذية

"الحصول على الأحذية المناسبة أمر مهم للغاية لمنع المزيد من الضرر لقدميك وكاحليك".

ضع في اعتبارك شراء أحذية ذات فجوة 1 سم بين نهاية إصبع قدمك الأطول ونهاية الحذاء.

نظرًا لأن القدم تميل إلى الانتفاخ في فترة ما بعد الظهر، فمن الأفضل تجربة أحذية جديدة خلال النهار لمعرفة ما إذا كانت مناسبة بشكل جيد.

تجنبي الشبشب وأحذية الباليه التي لا توفر الدعم، وبدلاً من ذلك اختاري النعال السميكة المبطنة.

اختر أحذية ذات مقدمة عريضة، مما يعني أن أصابع قدميك يمكن أن تنتشر أثناء المشي، وكعب منخفض.

يمكن أن يتغير حجم القدمين أيضًا، لذا قم بقياس قدميك للتأكد من أنك تطلب المقاس الصحيح.

يمكن أن يؤدي هشاشة العظام إلى مشاكل أخرى في القدم، مثل الأورام، والإبهام الجامد.

ما هو إبهام القدم الجامد؟

مع تآكل الغضروف تمامًا بسبب هشاشة العظام، قد تتحد العظام في القدمين معًا.

عندما يحدث هذا للإصبع الكبير، يُعرف باسم إبهام القدم الجامد، مما يجعل من الصعب تحريك إصبع القدم الكبير والمشي بشكل صحيح.

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