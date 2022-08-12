أجسادنا تتغير في الصيف مقارنة بالشتاء.. كيف ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يمكن لجسم الإنسان أن يتكيف مع معظم الأشياء التي تمنحها له الحياة، المرأة مثلا تحمل طفلاً بداخلها لمدة تسعة أشهر.

عندما يتعلق الأمر بتغير أجسامنا خلال المواسم، فإن إدراكنا للتغييرات يعني أنه يمكننا تكييف وجباتنا وتدريباتنا وروتيننا من أجل تحقيق أقصى استفادة من الموسم.

يتغير الجسم حسب الفصول

أجسامنا تتغير بطرق مذهلة على مدار العام مع المواسم، وهذا لأنها تستجيب للطقس، وفق ما أورد موقع "healthymummy".

ويتغير نحو 5000 جين في دمائنا من الشتاء إلى الصيف، استجابة لأيام أطول وتغيرات موسمية.

وتعمل جينات الشتاء على تعزيز الاستجابات المناعية، بينما تحتفظ الجينات الصيفية بالمزيد من الماء وتحرق المزيد من الدهون.

تتغير الهرمونات أيضًا

لدى النساء المزيد من هرمون التستوستيرون في الخريف، ما يؤدي إلى تغييرات في الحصة الغذائية طوال فصل الشتاء.

هل تساءلت يومًا عن سبب زيادة الوزن في الخريف والشتاء مقارنة بفصلي الربيع والصيف؟

في الخريف والشتاء ندخل في حالة مقاومة الأنسولين لإعداد أجسامنا لتخزين الدهون.

وفي الربيع والصيف، هذا يعود إلى الإشارات الحساسة للأنسولين، من أجل حرق الدهون لدينا بشكل أكثر فعالية.

والتغيرات في درجات الحرارة من الشتاء إلى الربيع تؤثر على معدل الأيض لدينا، حيث ترتفع درجة حرارة أجسامنا بنسبة 5٪ تقريبًا في الشتاء.

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