حقيقة إنقاص الوزن بتناول المانجو بالشطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول نشطاء طريقة تناول المانجو بالشطة، دون معرفة منهم إذا كانت تضر بصحتهم أم لا.

ويبقى السؤال.. هل بالفعل تساعد المانجو بالشطة على إنقاص الوزن، أم أنها تضر صحتنا؟.. هذا ما يكشفه موقع india.

- أضرار المانجو بالشطة

تسبب بعض الأمراض الجلدية

الحموضة

اضطراب المعدة

اضطراب الجهاز الهضمي

- هل المانجو بالشطة تنقص الوزن؟

أي طعام تضاف له الشطة يساعد في زيادة حرق السعرات الحرارية، نظرا لخصاصها، ولكن المانجو بالشطة في حد ذاتها، لا تساعد على التخلص من الكيلو جرامات الزائدة في الجسم.

على العكس تماما، فإن تناول المانجو بالشطة يتسبب في شرب الماء بكثرة مباشرة بعد تناولها، مما يسبب آلاما في المعدة وحموضة.

- فئات ممنوعة من تناول المانجو بالشطة

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القولون والجهاز الهضمى

الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء

الأشخاص الذين يعانون من الحساسية

الأشخاص الذين يعانون من الالتهابات.

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