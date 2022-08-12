تختلف من شخص لآخر.. اعرف عدد الأسنان الطبيعية في الفم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

هناك العديد من الأشخاص التي يكون لديها فضول حول جميع الأشياء، ومنها عدد الأسنان الطبيعية التي يمتلكها الإنسان.

عادة ما يتم تقسيم الأسنان إلى فئات بناًء على الموضع والشكل والوظيفة، حيث يكون هناك 4 في الأعلى و4 في الأسفل من الأمام حيث تساعدنا على التحدث وقضم الأطعمة بهم، ومن ثم 8 أسنان مدببة من أسفل وأعلى حيث تعمل على تمزيق الأطعمة الأكثر صلابة، والتي تساعد الضروس في عملية المضغ، ومن ثم توجد ضروس العقل الـ 4، أي يصل مجموعهم إلى 28 سن، وذلك وفقًا لما ذكره موقع livescience.

ولكن هناك بعض الأشخاص التي لديدها 32 سنًا، وعادة تلك الأشخاص لم تفقد أي من ضروس العقل، ولدى الأطفال 20 سنًا فقط، تشمل ثمانية قواطع وأربعة أنياب وثمانية أضراس، وعادًة ما تسقط في عمر ما بين سن 6 و8 سنوات، قبل الوصول إلى سن المراهقة.

ومع ذلك، فإن مسار الأسنان لكل شخص يختلف عن الآخر، أي ليس كل شخص بالغ لديه 28 أو 32 سنًا، حيث يمكن لبعض الأشخاص فقدان الأسنان نتيجة إصابتها بالتسوس، أو حدوث تآكل بها، كما يوجد بعض الأشخاص التي تعاني من عدم تكون الأسنان الذي يعتبر اضطراب وراثي نادر، ما يتسبب في اختفاء بعض الأسنان، والبعض الآخر قد يعاني من حالة مرضية أخرى أسنان إضافية تعرف باسم الأسنان الزائدة عن العدد الطبيعي.

لذا بغض النظر عن عدد الأسنان الموجودة في فمك لا بد أن تحرص على تنظيفها بشكل دوري، وتجنب تعرضها إلى المشكلات الصحية التي قد تعرضك إلى خطر فقدانها.

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