وفاة لينا الهاني.. كلمات مؤثرة من بناتها بعد تعرضها لحادث سير مروع

القاهرة - سمر حسين - ماما

توفيت أمس، البلوجر الشهير اللبنانية لينا الهاني بعد أن تعرضت لحادث سير مروع في الكويت، وفاة لينا أحدثت صدمة كبيرة بين متابعيها ومن يحبونها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها كانت تحب دومًا مشاركة كل تفاصيل حياتها عبر الإنترنت، وبالفعل نشرت صورة قبل تعرضها لحادث السير مباشرة، وطالت الصدمة كذلك بناتها.

تفاصيل حادث لينا الهاني

وقع الحادث بينما كانت البلوجر لينا تسير على طريق سريع اصطدمت سيارتها بأخرى، وعلى الرغم من أن سيارات الإسعاف حضرت إلى مكان الحادث على الفور وجرى نقلها لمستشفى قريبة، إلا أنها توفيت في الحال ولم تصمد طويلًا.

والفاشونيستا اللبنانية لينا الهاني هي شقيقة الفنانة سارة الهاني، وكان آخر ما نشرته لمتابعيها عبر «إنستجرام»، صورة من أمسية حضرتها قبل ساعات قليلة من الحادث، وقد أحدثت وفاتها صدمة كبيرة.

ولينا الهاني هي أم لبنتين هما ليا ولاميتا قانصو، وقد كتبت الفتاتان في نعيهما لوالدتها، كلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من أن لينا لبنانية إلا أنها بلوجر مشهورة في دولة الكويت.

بنات لينا الهاني بعد ينعونها وفاتها

وقد كتبت «ليا» الابنة الكبرى، كلمات مؤثرة للغاية ونشرت عدة صور جمعتها مع والدتها، وجاء فيها: «اسمحوا لي أن أخبركم جميعًا عن الملاك الذي طار إلى الجنة، ماما، أتمنى أن أتمكن من إرسال رسالة نصية إليك مرة أخيرة وأخبرك أنه يجب أن تكوني أكثر فخرًا بنفسك، لأنك منحتني ولاميتا أسعد حياة وذكرى أم مدهشة، أنت معروف أنك محبوبة من قبل الكثير من الناس، كنت أنتظر اللحظة التي أراك فيها وأعانقك مرة أخرى ولكن أعتقد أن الله كان لديه خطط أخرى ولا بأس بذلك.. ربما لم نتمكن من التعامل مع المسافات حتى يجعل روحك أقرب إلى روح.

وأكملت «ليا»: «لقد كنتِ ملاكًا منذ اليوم الأول، ورأيتك تذرفين الدموع من أجلنا، وتعملين من أجلنا، في أسوأ أيامي، جلست ونمت بجواري، أنتِ الشخص الأكثر راحة الذي يمكن أن يتخيله الإنسان في حياته، لقد جعلتي الكثير من الأشخاص من حولك يعشقونك، وهم الآن هنا يعتنون بي وبشقيقتي، لذا أشكرك على كونك أنت وعلى قدرتك على ترك ذكرى مثل هذه الروح الرائعة فقط لأنك لست جسديًا هنا لا يعني أي شيء يا حبيبتي، الآن اجلسي مسترخية وشاهديني أعيش الحياة التي أعددتني لها، لأنني أعرف أنك تشاهديني بابتسامة على وجهك، حلقي عالياً يا أمي».

فيما كتبت الابنة الصغرى «لاميتا»، كلمات مقتضبة أرفقتها بعدد من الصور، حيث قالت: «ارقدي في سلام يا أمي».