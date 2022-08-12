يوم سعيد على «مسرح مصر».. ويزو تُرزق بابنتها الثانية وكريم عفيفي يحتفل بعيد زواجه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يوم سعيد في حياة نجوم مسرح مصر ومن بينهم الفنانة ويزو، واحدة من نجوم الكوميديا التي أعلنت عن رزقها بمولودتها الثانية التي أسمتها «مسك»، كما احتفل الفنان كريم عفيفي بذكرى زواجه مستعيدًا بعض الذكريات التي جمعته بزوجته، عبر حساباتهما الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

كانت الفنانة ويزو، شاركت صورة كارتونية لفتاة بجسد ممتلئ، مُعلنة من خلالها وضع مولودتها الثانية، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قالت خلاله: «الحمد لله دائمًا وأبدًا، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا، نورت الدنيا ست الهوانم الطفلة الآنسة الدكتورة المهندسة الكابتن المحامية المستشارة السفيرة حضرة الملازم، اللي ربنا يكتبهولها وتطلعه إن شاء الله، مسك شريف حسني».

كما توجهت الفنانة بالدعاء لابنتها وشقيقها، قائلةً:«اللهم أنبتها نباتًا حسنًا واجعلها قرة عين لأبيها وأمها وبارك يارب فيها، واطرح لنا فيها البركة هي وإسماعيل اللهم آمين، جاية في عز الحر ربنا يعدي الفترة دي علي خير ياست البنات».

العديد من التلعيقات تلقتها الفنانة ويزو، من متابعيها داخل الوسط الفني وخارجه، وتهاني بالمولودة الجديدة، كان من بينها: «ربنا يباركلك فيها، ألف مبروك يا وزة ربنا يخليهالكم وتفرحوا بيها يا رب، يا رب تشوفيها عروسة حلوة شبهك، تتربى في عزك أنتِ وشريف، ألف مبروك يا ويزو».

وكانت الفنانة ويزو، رُزقت بابنها الأول إسماعيل، وتحدثت خلال صورة شاركتها عبر «إنستجرام»، من داخل المستشفى، عن كواليس الحمل والولادة، إذ قالت: «أحلى وأجمل وأشطر دكتور نساء وتوليد في الدنيا، أنا مش عارفة أشكرك إزاي.. 9 شهور ما حسيتش بيهم أصلًا.. أينعم كنت مانع عني الحلويات، والأرز والمكرونة والعيش.. بس أنا أحب اعترفلك بما أني الحمد لله ولدت، أنا كنت باكل كيت كات الكبيرة، وأحيانًا كنت بضرب كشري، علشان كدة كنت بخاف من لحظة الوقوف على الميزان».

كريم عفيفي يحتفل بعيد زواجه

كما كان يومًا سعيدًا أيضًا على الفنان كريم عفيفي، الذي احتفل بعيد زواجه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال مشاركة عددًا من الصور التي تجمع بينه وزوجته، وعلق عليها قائلًا: «عيد زواج سعيد حبيبتي».