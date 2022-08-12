رجل يخاطر بحياته لإنقاذ كلب من على قبضان سكة حديد قبل قدوم القطار بلحظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

أن تكون لطيفًا مع الحيوانات هو سمة مرغوبة يجب أن يتمتع بها جميع البشر، لكن عندما ترى فيديو لرجل جازف بنفسه لإنقاذ كلب، بالتأكيد سيثير إعجابك ودهشتك وسيحظى على احترامك وتقديرك أيضًا.

انتشر مقطع فيديو يظهر رجلاً ينقذ كلبًا قفز على خطوط السكك الحديدية أثناء اقتراب قطار، وفق أورد موقع "indiatimes".

في المقطع الذي انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر كلب يمشي على قضبان السكك الحديدية بينما يقترب القطار، بعد أن وجد السائق الكلب، خفّض سرعة القطار، ونتيجة لذلك يمكن رؤيته ببطء وهو يشق طريقه إلى المحطة.

ومع ذلك فإن الرجل الذي شعر بالقلق على سلامة الكلب الذي يسير على القضبان سحب الكلب بعيدًا عن طريق الأذى.

شاهد العديد الرجل وهو ينقذ الكلب بأمان ويسقطه بعيدا، وشاركه كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي وحصد الفيديو أكثر من 2 مليون مشاهدة وأكثر من 15000 إعجاب.

وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "احترام الرجل الذي أنقذ الكلب ورجال السيارات أيضًا، رجل شجاع جدًا أنقذ الكلب".

وقال آخر: "بارك الله في سائق القطار والرجل الذي أنقذ الكلب"، وأضاف ثالث: "بارك الله في هذا الرجل مثل هذه الأعمال الصغيرة مهمة حقًا".

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